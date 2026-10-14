Afrique: SIN Africa 2026 - L'intelligence artificielle au service du capital humain

SIN AfricLa quatrième édition du Sommet inter-régional du numérique en Afrique (SIN Africa 2026) se tiendra le 15 octobre 2026, en ligne et gratuitement sur inscription. Organisée par le Cluster Digital Africa (CDA), cette rencontre internationale mettra notamment l'accent sur les apports de l'intelligence artificielle dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la formation.

Placée sous le thème « Intelligence artificielle : une Afrique ouverte, innovante et actrice du monde de demain », cette édition réunira des représentants institutionnels, des chercheurs, des universitaires, des entrepreneurs et des experts africains et internationaux autour des opportunités et des défis liés à la transformation numérique du continent.

Santé, éducation et formation au coeur des débats

Programmée à 11h00 GMT, la première table ronde sera consacrée au thème « Intelligence artificielle et capital humain : réinventer la santé, l'éducation et la formation en Afrique ».

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Les échanges porteront notamment sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans les systèmes éducatifs, le développement des compétences, l'amélioration des pratiques professionnelles dans le secteur de la santé et l'accompagnement des jeunes vers de nouvelles opportunités.

Parmi les intervenants figurent Rachid El Ganbour, enseignant-chercheur HDR spécialisé en communication et transformation numérique, et Christian Jumelet, fondateur-président de GUILD4AI, tous deux vice-présidents du CDA. Ils seront accompagnés de Cheick Kanté, fondateur et coordinateur d'Africa Next Leaders Academy (ANLA), Chaoua Abdelhamid, fondatrice de CAREDIFY, Ismaelle Haddouzi, fondatrice d'E-Peak People HR, ainsi que Belkacem Doumar, ambassadeur du CDA, formateur et consultant.

Les discussions aborderont les moyens de préparer les compétences nécessaires aux mutations technologiques, de faciliter l'intégration de ces outils dans l'enseignement et de promouvoir une intelligence artificielle responsable, inclusive et adaptée aux réalités africaines.

Trois personnalités engagées pour l'avenir du continent

Cette édition sera également marquée par la participation de trois personnalités qui incarnent des dimensions complémentaires de l'engagement panafricain : l'expérience, la transmission et l'innovation.

Kacem Aït Yalla, président d'honneur du CDA et fondateur de PACAH™, apporte son expérience et sa vision en faveur de la coopération, du dialogue et de l'accompagnement des initiatives porteuses d'avenir.

Mbaranga Gasarabwe, présidente d'honneur du CDA, possède un parcours international, notamment au sein du système des Nations unies. Son engagement met en avant les enjeux du développement humain, de l'éducation, de l'égalité des chances et de la participation des femmes et des jeunes.

Amadou Diawara, président et fondateur du Cluster Digital Africa, est un entrepreneur engagé dans la transformation numérique et l'innovation panafricaine. À travers le CDA, il oeuvre au rapprochement des talents, des institutions, des universités, des entreprises et de la diaspora afin de favoriser les partenariats et de transformer les compétences en opportunités concrètes.

La présence de ces trois personnalités illustre également l'importance de la transmission entre les générations pour construire une Afrique innovante, solidaire et tournée vers l'avenir.

Le capital humain, un levier essentiel

Au-delà des investissements technologiques, le développement des compétences constitue un enjeu majeur pour permettre aux pays africains de tirer pleinement profit de l'intelligence artificielle.

L'objectif est de faire de cette technologie un levier d'amélioration des services de santé, de modernisation de l'éducation et de création d'opportunités pour les jeunes, tout en préservant la dimension humaine des pratiques professionnelles.

Un programme international consacré à l'innovation

Le programme de SIN Africa 2026 abordera également les applications de l'intelligence artificielle dans l'agriculture, la finance et l'inclusion numérique, à partir de 14h00 GMT. Un panel international consacré à l'innovation pragmatique en Afrique est prévu à 15h00 GMT, avant la cérémonie de clôture à 16h00 GMT, avec Mbaranga Gasarabwe et Amadou Diawara.

À travers ce sommet, le Cluster Digital Africa entend renforcer les échanges entre les acteurs du numérique et promouvoir des partenariats susceptibles de soutenir le développement économique et humain du continent.

Rendez-vous le jeudi 15 octobre 2026, à partir de 10h00 GMT, pour une rencontre entièrement en ligne et gratuite sur inscription.

Inscription : SIN Africa

2026 - Cluster Digital Africa.