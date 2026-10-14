Sénégal: Jeux de la Francophonie - Le pays accueillera la 11e édition en 2031

Lors de sa 134e session, le Conseil permanent de la Francophonie (CPF) a désigné le Sénégal comme pays hôte de la 11e édition des Jeux de la Francophonie, pour laquelle la Guinée avait également présenté sa candidature. L'annonce a été faite à travers une note de l'institution publiée mardi soir.

Les travaux de la 134e session du Conseil permanent de la Francophonie (CPF) se sont tenus le mardi 13 octobre 2026, à Paris, sous la présidence de la secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo. La session a été marquée par la désignation du Sénégal comme pays hôte des Jeux de la Francophonie en 2031.

« Après les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) qu'il organise cette année, le Sénégal aura l'occasion de relever un nouveau défi en accueillant ce grand rendez-vous qui célèbre la jeunesse, la diversité culturelle et l'excellence sportive dans l'espace francophone », renseigne une note de l'Francophonie.

Il convient de noter que, comme à l'accoutumée, cette session a réuni les représentantes et représentants personnels des chefs d'État et de gouvernement membres de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Elle s'inscrit dans la phase finale des préparatifs du 20e sommet de la Francophonie qui se tiendra les 15 et 16 novembre prochains au Cambodge.