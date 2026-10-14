Cameroun: Le président Paul Biya fixe les priorités du budget 2027, sans préciser le calendrier électoral

Au Cameroun, Paul Biya fixe le cap du prochain budget de l'État, mais laisse planer le doute sur le calendrier électoral. Dans une lettre circulaire datée de lundi 12 octobre 2026 et consacrée à la préparation du budget 2027, le président camerounais a indiqué les axes prioritaires de son gouvernement pour l'année prochaine. La rigueur et le patriotisme économique y occupent une bonne place. Mais les observateurs ont noté qu'il n'y a pas, dans ce document de 24 pages, d'engagement clair concernant la tenue des élections municipales et législatives, déjà reportées plusieurs fois et attendues pour l'an prochain.

Sur les élections au Cameroun, que les états-majors des partis politiques préparent activement depuis quelques semaines, la circulaire ne fixe ni date, ni montant, ni ligne de crédit pour un quelconque scrutin. Le paragraphe 60 précise simplement que « les budgets des organes constitutionnels continueront à être préparés, présentés et exécutés en mode dotation ».

En clair, le financement d'un scrutin en 2027 n'est pas spécifiquement cadré par la circulaire. Mais si le calendrier électoral reste à préciser, il serait hâtif, pour l'heure, « de conclure à un report des élections », prévient le politologue Njoya Moussa, qui admet tout de même une « incertitude dérangeante ».

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Priorité à la production locale et aux projets en cours

La circulaire du président Paul Biya donne en revanche plus d'informations sur les intentions économiques du pays pour l'année prochaine, avec comme priorités la production locale et l'achèvement des projets déjà engagés. Sur ce dernier point, le président recommande aux administrations de consacrer leurs enveloppes budgétaires à la conduite des projets en cours.

Sur le plan macroéconomique, la croissance du PIB projetée pour 2027 est de 3,6 %, l'inflation de 3,2 %, tandis que l'investissement public devra représenter 30 % du budget général. Enfin, parmi les grands chantiers de l'État figure notamment la deuxième phase de la construction de l'autoroute Yaoundé-Douala.