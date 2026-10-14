Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 14 octobre 2026

revue de presse

Île Maurice : Un couvre-feu partiel décrété après des manifestations violentes

L’île Maurice amorce, mercredi 14 octobre, un retour progressif à la normale après plusieurs jours de tensions et une nuit agitée. Le gouvernement a instauré un couvre-feu de 20 h 30 à 6 h dans dix régions administratives, représentant environ un tiers du territoire, afin de prévenir de nouvelles violences.

Au petit matin, la police indiquait qu’aucune route n’était obstruée et que la circulation était praticable sur l’ensemble de l’île. Les transports en commun ont repris leur service dès 6 heures, tandis que les commerces et les entreprises ont rouvert leurs portes. Les crèches et les établissements scolaires restent toutefois fermés. L’organisation patronale Business Mauritius a, de son côté, appelé les employeurs à faire preuve de flexibilité. [Source Africanews]

Sénégal : Jeux de la Francophonie - Le pays accueillera la 11e édition en 2031

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Lors de sa 134e session, le Conseil permanent de la Francophonie (CPF) a désigné le Sénégal comme pays hôte de la 11e édition des Jeux de la Francophonie, pour laquelle la Guinée avait également présenté sa candidature. L'annonce a été faite à travers une note de l'institution publiée mardi soir.

Les travaux de la 134e session du Conseil permanent de la Francophonie (CPF) se sont tenus le mardi 13 octobre 2026, à Paris, sous la présidence de la secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo. La session a été marquée par la désignation du Sénégal comme pays hôte des Jeux de la Francophonie en 2031.

« Après les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) qu'il organise cette année, le Sénégal aura l'occasion de relever un nouveau défi en accueillant ce grand rendez-vous qui célèbre la jeunesse, la diversité culturelle et l'excellence sportive dans l'espace francophone », renseigne une note de l'Francophonie. [Source Le Soleil]

Mali : Plus de 322 000 réfugiés et demandeurs d’asile accueillis

Le Mali accueillait 322 584 réfugiés et demandeurs d’asile au 30 septembre 2026, en plus de 414 524 déplacés internes, selon les données présentées lundi à Genève par la délégation malienne à la 77e session du Comité exécutif du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

Le pays recensait également 90 648 rapatriés, tandis que 343 091 Maliens demeuraient réfugiés à l’étranger.

Par rapport au mois d’août, le nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile présents au Mali a augmenté de 5 396 personnes, contre 4 722 réfugiés maliens supplémentaires à l’étranger. Les autorités ont par ailleurs enregistré 236 rapatriés de plus, tandis que le nombre de déplacés internes est resté stable. [Source Apanews]

FMI : Une crise de l’IA menacerait l’Afrique par sa dette

L’intelligence artificielle soutient aujourd’hui une partie de la croissance mondiale, mais le FMI met en garde contre l’endettement croissant des géants technologiques et le risque d’une correction brutale de leurs valorisations. Peu exposée directement aux actions de la Silicon Valley, l’Afrique pourrait en subir le contrecoup par la hausse des taux et le renchérissement de sa dette.

Le boom de l’intelligence artificielle pourrait devenir le déclencheur d’un nouveau choc financier mondial. Ce scénario n’est pas la prévision centrale du FMI, mais il figure désormais explicitement parmi les risques surveillés dans son Global Financial Stability Report d’octobre, publié ce mardi à Bangkok. [Source Afrik.com]

Liberia : ArcelorMittal accusé d'accaparement de terres et de contamination des eaux

Le géant de la sidérurgie ArcelorMittal est accusé d'accaparer des terres agricoles et de contaminer des ressources en eau au Liberia, selon une enquête du média français Disclose publiée mardi. L'entreprise conteste fermement ces accusations.

Un rapport commandé par le gouvernement libérien et consulté par Disclose fait état de risques sanitaires et environnementaux dans la zone d'exploitation minière d'ArcelorMittal, implanté depuis plus de vingt ans dans le pays.

Selon le média d'investigation, des analyses réalisées sur 37 échantillons d'eau prélevés dans la concession minière ont révélé des contaminations microbiologiques et chimiques. Les concentrations de plomb atteindraient jusqu'à 63 fois la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans une rivière de Yekepa, dans le nord du pays. [Source Africa Radio]

Afrique du Sud : Les exportations chinoises mettent en péril le secteur de l'industrie

Les usines d'Afrique du Sud à la peine face à l'arrivée massive des produits chinois. Le secteur manufacturier souffre particulièrement, conséquence de la guerre douanière entre la Chine et les États-Unis, l'Afrique du Sud importe de plus en plus de biens chinois.

Avec des barrières douanières trop élevées aux États-Unis, Pékin doit trouver de nouveaux débouchés et l'Afrique du Sud est une cible de choix pour les exportateurs chinois.

Depuis le début de l'année, 29 % supplémentaires de produits chinois ont été expédiés en Afrique du Sud par rapport à l'année dernière, tels que des téléphones, des automobiles, des machines, des outils ou des panneaux solaires. [Source RFI]

Maroc : Ahmed Touizi élu président de la Chambre des représentants

Au Maroc, Ahmed Touizi, membre du Parti authenticité et modernité (PAM), a été porté mardi à la tête de la Chambre des représentants. Soutenu par la coalition gouvernementale récemment constituée, il succède à Rachid Talbi Alami, du Rassemblement national des indépendants (RNI).

Ahmed Touizi a obtenu 220 suffrages lors du scrutin organisé mardi à la Chambre des représentants, qui compte 395 députés. Son adversaire, Driss Azami, présenté par le Parti de la justice et du développement (PJD), formation de l’opposition, a recueilli 59 voix. Le dépouillement a également fait apparaître 90 bulletins nuls. Le nouveau président de la Chambre basse du Parlement marocain bénéficie du soutien des formations politiques engagées dans la constitution de la prochaine majorité gouvernementale.

Membre du Parti authenticité et modernité, Ahmed Touizi possède une expérience de plusieurs années dans la gestion des affaires publiques. De 2021 à 2026, il a dirigé le groupe parlementaire du PAM. Il avait auparavant présidé le Conseil de la région de Marrakech, de 2011 à 2016, et exercé diverses responsabilités électives. [Source LSI Africa]

Bissau dément avoir approuvé l'essai de vaccin pour bébés financé par les États-Unis

Le gouvernement de transition de Guinée-Bissau a déclaré mardi qu'il n'avait pas approuvé un essai clinique proposé d'un vaccin contre l'hépatite B chez les nouveau-nés, démentant les informations selon lesquelles l'étude avait été autorisée.

Le démenti fait suite à des articles affirmant que l'étude, financée par l'administration Trump, visant à évaluer les effets de l'administration du vaccin contre l'hépatite B à la naissance, devait se dérouler dans le pays d'Afrique de l'Ouest.

Le projet d'essai a suscité une vive protestation plus tôt cette année, certains scientifiques jugeant l'étude contraire à l'éthique parce que certains nouveau-nés concernés ne recevraient pas le vaccin — reconnu comme sûr et salvateur — dans un pays où l'hépatite B est très répandue. [Source TRT Afrika]

Rues inondées, véhicules submergés : En Libye, de fortes pluies paralysent la capitale et causent un décès

De fortes pluies ont inondé mardi les rues de la capitale libyenne Tripoli et sa banlieue, submergeant des dizaines de véhicules et causant même la mort par électrocution d’un employé de banque, selon son employeur.

Le gouvernement a ordonné aux services publics d’intervenir en urgence pour évacuer les eaux alors que la Direction de la sécurité de Tripoli a annoncé la fermeture du périphérique. Les cabines électriques ont aussi été inondées, ce qui accroît le risque d’électrocution.

Mardi, la Banque Jumhouria a annoncé la « mort par électrocution » d’un de ses employés, à son entrée dans le siège central à Tripoli. Pour réduire le danger, la Compagnie générale d’électricité a décidé de « couper le courant dans certains quartiers de Tripoli ». [Source Le 360 Afrique]

Tchad-Centrafrique : Une frontière sous tension, un défi pour la CEEAC

La convocation de l’ambassadeur centrafricain par N’Djamena après une incursion militaire présumée révèle les fragilités sécuritaires de l’Afrique centrale. Au-delà du différend bilatéral, l’incident interpelle la CEEAC sur sa capacité à prévenir les tensions frontalières et à coordonner la sécurité régionale.

La tension entre le Tchad et la République centrafricaine met à l’épreuve la coopération sécuritaire en Afrique centrale. Le 10 octobre 2026, une incursion attribuée à l’armée centrafricaine dans la localité d’Ab Nabak, région tchadienne de Tissi, aurait fait plusieurs blessés graves parmi les militaires et les civils, selon les autorités tchadiennes. Le lendemain, N’Djamena a convoqué l’ambassadeur centrafricain pour lui notifier sa protestation officielle et réclamer des explications à Bangui.

Le gouvernement tchadien affirme que plusieurs incursions ont été enregistrées dans cette zone depuis 2021. Cette répétition, qu’il juge inacceptable, transforme l’incident en sujet de sécurité bilatérale et pose une question plus large : comment éviter que des incidents frontaliers ne fragilisent davantage les équilibres de l’Afrique centrale ? [Source Les Dépêches de Brazzaville]