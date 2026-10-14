Drapeaux du Tchad et de la France

En visite de travail en France, le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a été reçu mardi 13 octobre 2026 à l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron. À l'issue de la rencontre, les deux chefs d'État ont assisté à la signature d'une « déclaration d'intention » entre leurs ministères des Armées respectifs, portant sur leur coopération en matière de capacités de défense. Une manière de sceller leur réconciliation.

« Nous franchissons une nouvelle étape », s'est félicité le président français Emmanuel Macron. Si le contenu de la déclaration d'intention n'a pas été révélé, elle vient, selon l'Élysée, « structurer et développer la coopération bilatérale en matière de défense, notamment dans les domaines de la formation, de l'expertise, de l'industrie et des technologies ».

Il s'agit, en quelque sorte, d'officialiser la discrète reprise de la coopération militaire depuis le début de l'année, notamment dans le domaine du renseignement, et de tourner la page ouverte en novembre 2024, lorsque le Tchad a brutalement rompu ses accords de défense avec Paris.

Une relation fondée sur le « respect mutuel »

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N'Djamena réclamait, d'une part, une diversification du partenariat, sortant du « tout sécuritaire ». Le forum d'affaires France-Tchad, qui s'est tenu à Paris le mois dernier, semble avoir porté ses fruits.

D'autre part, les autorités tchadiennes souhaitaient une relation d'égal à égal, fondée sur le « respect mutuel », des mots qui figurent désormais systématiquement dans les communications françaises.

Enfin, cette signature correspond à un intérêt mutuel : le Tchad a besoin d'aide pour surveiller ses turbulentes frontières et la France cherche à garder pied dans un Sahel hostile.