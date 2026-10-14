Tchad-France - une «déclaration d'intention» signée pour relancer la coopération militaire

Pixabay, Wikipédia
Drapeaux du Tchad et de la France
14 Octobre 2026
Radio France Internationale

En visite de travail en France, le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a été reçu mardi 13 octobre 2026 à l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron. À l'issue de la rencontre, les deux chefs d'État ont assisté à la signature d'une « déclaration d'intention » entre leurs ministères des Armées respectifs, portant sur leur coopération en matière de capacités de défense. Une manière de sceller leur réconciliation.

« Nous franchissons une nouvelle étape », s'est félicité le président français Emmanuel Macron. Si le contenu de la déclaration d'intention n'a pas été révélé, elle vient, selon l'Élysée, « structurer et développer la coopération bilatérale en matière de défense, notamment dans les domaines de la formation, de l'expertise, de l'industrie et des technologies ».

Il s'agit, en quelque sorte, d'officialiser la discrète reprise de la coopération militaire depuis le début de l'année, notamment dans le domaine du renseignement, et de tourner la page ouverte en novembre 2024, lorsque le Tchad a brutalement rompu ses accords de défense avec Paris.

Une relation fondée sur le « respect mutuel »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

N'Djamena réclamait, d'une part, une diversification du partenariat, sortant du « tout sécuritaire ». Le forum d'affaires France-Tchad, qui s'est tenu à Paris le mois dernier, semble avoir porté ses fruits.

D'autre part, les autorités tchadiennes souhaitaient une relation d'égal à égal, fondée sur le « respect mutuel », des mots qui figurent désormais systématiquement dans les communications françaises.

Enfin, cette signature correspond à un intérêt mutuel : le Tchad a besoin d'aide pour surveiller ses turbulentes frontières et la France cherche à garder pied dans un Sahel hostile.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.