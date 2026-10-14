Afrique: La méga-raffinerie Dangote prolonge son entrée en Bourse pour attirer les investisseurs africains

Lundi 12 octobre 2026, le milliardaire nigérian Aliko Dangote a annoncé un délai supplémentaire de deux semaines pour investir dans sa méga-raffinerie avant son entrée en Bourse. Cette annonce a été faite lors d'une visite de parlementaires kényans sur le site de Lekki, au Nigeria. Lancée le 14 septembre, l'opération prévoit de lever entre 1,6 et 2,1 milliards de dollars, avec plus de quatre milliards d'actions proposées. Initialement fixée au mardi 13 octobre, la date limite de souscription a été repoussée au 27 octobre. Aliko Dangote souhaite ainsi permettre à davantage d'Africains et d'Africaines de participer à cette levée de fonds.

Le milliardaire Aliko Dangote assure que l'objectif de son entrée en Bourse est largement atteint, avec des demandes de souscription qui dépasseraient déjà « trois ou quatre fois » le montant initialement visé, selon lui. L'enjeu se situe plutôt du côté de la fragmentation des marchés de capitaux africains, qui limite la portée « panafricaine » de ce projet.

En effet, cette opération, présentée comme la plus importante introduction en Bourse du continent, est décrite depuis le début comme une grande initiative populaire, qui doit permettre à près de dix millions d'investisseurs particuliers de percevoir de futurs dividendes.

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Des obstacles réglementaires pour les investisseurs africains

Mais si la procédure est relativement simple pour les Nigérians, qui peuvent demander à souscrire auprès de dizaines de banques et de plateformes, les investisseurs originaires d'autres pays africains se sont immédiatement heurtés à des obstacles réglementaires.

Ce n'est que très récemment que le Kenya, puis l'Ouganda, ont pu mettre en place des mécanismes permettant à quelques investisseurs triés sur le volet de participer à l'opération, grâce à des dispositifs transfrontaliers spécifiques. Le Rwanda travaille également à un dispositif d'accès.

Dans une interview, Aliko Dangote a dit espérer que cette levée de fonds hors norme permettra une évolution de la réglementation pour « que les marchés de capitaux africains collaborent mieux entre eux » à l'avenir.