Maroc: À Ceuta, le roi d'Espagne réaffirme que «l'intégrité territoriale du pays n'est pas négociable»

Un peu plus de deux mois après la crise migratoire, Felipe VI et son épouse Letizia étaient dans l'enclave de Ceuta ce 13 octobre. C'est la première visite sur place d'un souverain espagnol depuis près de vingt ans. La venue du couple royal, très attendue par la population locale, est scrutée de près à Rabat qui continue de revendiquer le territoire. Le roi a conclu son déplacement par un discours très attendu devant les représentants de la ville et de ses habitants.

Partout où Felipe VI se rend à Ceuta, c'est une marée de drapeaux espagnols rouge et jaune qui l'attend. La foule reprend en choeur les slogans des manifestations anti-immigration organisées quasi-quotidiennement depuis fin juillet. La venue du roi est très appréciée.

Sur un ton solennel, le visage fermé, Felipe VI a multiplié les messages en direction des habitants de Ceuta. Il a d'abord exprimé sa compassion et a partagé son « émotion » d'être ici, surtout après la crise migratoire de l'été dernier. « Avec la reine, nous faisons partie des millions d'Espagnols qui gardent gravées dans leur mémoire les images choquantes des 30 et 31 juillet », a-t-il déclaré, avant de poursuivre : « Cette violation de notre frontière a été un choc », « nous comprenons votre anxiété ».

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La souveraineté espagnole sur Ceuta, c'est le sujet sur lequel le roi, symbole de l'unité de l'État, était attendu par les habitants. Le territoire reste revendiqué par le voisin marocain. Après le déclenchement de la crise migratoire, et dans la foulée des critiques visant Rabat dans les médias et la classe politique espagnols, des voix se sont élevées au Maroc, jusqu'au ministre de la Justice, pour réactiver ce dossier très sensible de la relation bilatérale.

« Des relations de bon voisinage »

Sur ce point, le message de Felipe VI a été sans ambiguïté : « Ceuta et Melilla font partie de la réalité nationale et politique espagnole, l'intégrité territoriale du pays n'est pas négociable ». « Face à toute menace, notre devoir est de les défendre. » Le souverain a aussi évoqué le Maroc, un pays avec lequel, l'Espagne a la volonté d'entretenir « des relations de bon voisinage », a-t-il assuré. Mais « pour ce faire, la bonne foi est indispensable de part et d'autre », a-t-il précisé.

A l'occasion de sa visite, le souverain espagnol s'est également rendu au cimetière musulman de l'enclave, où sont notamment enterrés 90 migrants, morts l'été dernier, la majorité noyés dans les eaux de Ceuta.

Au moins, il est venu jusqu'ici. En tant qu'être humain, il a pu ressentir la douleur de ces gens. C'est déjà ça. Mais ce qui est fait est fait, il est venu presque trois mois après ce qu'il s'est passé.

Le roi d'Espagne se rend ce mercredi à Melilla, seconde étape de son déplacement dans les enclaves espagnoles d'Afrique du nord.