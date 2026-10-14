Congo-Kinshasa: Des archives météo révèlent que le bassin du Congo se réchauffait déjà dans les années 1960

Le bassin du Congo se réchauffait déjà fortement dans les années 1960. C'est ce que révèle une étude publiée lundi 12 octobre 2026 dans la revue scientifique Earth System Dynamics. Une étude qui s'appuie sur un jeu de données météorologiques inédit : des notes manuscrites, parfois vieilles de plus de 60 ans, retrouvées et numérisées, qui viennent combler une lacune dans les connaissances sur l'histoire climatique de la région.

C'est une plongée dans les archives du climat africain. Près de 10 000 feuilles de relevés météorologiques, parfois vieilles de plus de 60 ans, ont été retrouvées en République démocratique du Congo (RDC). Des documents manuscrits que les scientifiques ont numérisés pour reconstituer l'évolution des températures et des précipitations dans le bassin du Congo entre les années 1960 et 1990.

Une mine d'or pour mieux comprendre le climat de la région, car c'est bien le manque de relevés historiques qui empêchait jusqu'ici de mesurer précisément son évolution. Ces documents et cette étude viennent donc combler une partie de ce vide.

Une hausse de 0,7 °C des températures maximales

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Dans cette étude, on apprend ainsi qu'entre 1961 et 1990, les températures maximales ont augmenté d'environ 0,7 °C dans le bassin du Congo. Les chercheurs ont également observé une hausse des fortes précipitations dans certaines stations météorologiques. Mais les données restent encore insuffisantes pour conclure à une tendance générale.

Si ces informations permettent de mieux comprendre le passé climatique du bassin du Congo, elles seront également très utiles pour étudier les dynamiques climatiques actuelles et leur évolution future. L'objectif : disposer de meilleures connaissances pour permettre à la région de s'adapter aux conséquences du changement climatique.