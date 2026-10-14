Niger: Éruption de pétrole et de gaz «d'une gravité exceptionnelle» dans le nord-est du pays

Au Niger, une éruption de pétrole brut et de gaz s'est produite à Agadem, dans la région de Diffa, dans l'est du pays. L'annonce a été faite dans un communiqué du ministère nigérien du Pétrole, lu à la télévision d'État lundi 12 octobre 2026 au soir. Un incident environnemental « d'une gravité exceptionnelle », selon le texte, qui n'est pas encore complètement maîtrisé. Une enquête est ouverte pour établir les causes et les responsabilités.

Des projections d'importantes quantités de pétrole brut et de gaz à plus de dix mètres de hauteur, des coulées sur plusieurs centaines de mètres. Images impressionnantes à l'appui, le ministère nigérien du Pétrole évoque un incident environnemental « d'une gravité exceptionnelle », qui a commencé le 25 septembre au niveau d'un puits du bloc pétrolier d'Agadem, site exploité par une filiale de la compagnie chinoise CNPC.

La plateforme concernée est fortement dégradée et l'intégrité de deux autres puits est compromise, indique le communiqué lu à la télévision. La situation est partiellement contenue, mais pas encore totalement maîtrisée.

Deux employés blessés, une enquête ouverte

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Deux employés ont été blessés et hospitalisés. Les riverains sont appelés à respecter le périmètre de sécurité. Des mesures sont mises en place pour prévenir tout incendie, sécuriser les puits voisins et limiter les dégâts sur l'environnement.

Le Groupe de réflexion et d'action sur les industries extractives au Niger, qui avait alerté sur l'incident dès la semaine dernière, continue également de suivre la situation.

Les autorités nigériennes annoncent une enquête indépendante, avec des experts algériens. Les causes de l'incident ne sont pas encore établies, mais les pistes criminelle et terroriste sont écartées.