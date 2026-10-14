Congo-Brazzaville: L'insatisfaction démocratique - Rôle des libertés, de l'économie et de la corruption

La majorité des citoyens veulent la démocratie, mais peu d'entre eux considèrent leur pays comme une démocratie qui fonctionne.

Key findings

Deux sur trois Congolais (65%) préfèrent la démocratie à toute autre forme de gouvernement.

La majorité des répondants rejettent les alternatives autoritaires telles que le régime de parti unique (87%), la dictature (85%) et le régime militaire (59%).

Seule une minorité (15%) des Congolais estiment que leur pays est une « pleine démocratie » ou « une démocratie avec des problèmes mineurs ».

La majorité des citoyens congolais affirment être libres de voter sans pression (62%) et d'adhérer à l'organisation politique de leur choix (58%), tandis que seule une minorité se disent libres d'exprimer leurs opinions (23%) et que les médias sont libres de diffuser et de commenter l'actualité sans censure ni ingérence du gouvernement (16%).

Seuls environ un Congolais sur 10 (9%) se disent satisfaits du fonctionnement de la démocratie dans leur pays.

o Le Congo-Brazzaville se classe au dernier rang des 38 pays africains enquêtés en 2024/2025 en matière de satisfaction à l'égard de la démocratie.

Les libertés civiques, notamment la liberté perçue des médias et la liberté d'expression, sont des facteurs fortement et positivement associés à la satisfaction à l'égard de la démocratie au Congo-Brazzaville, tandis que la perception d'une hausse de la corruption et une mauvaise appréciation de la situation économique y sont associées négativement.

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Introduction

En Afrique subsaharienne, les citoyens continuent d'affirmer leur attachement à la démocratie, tout en se disant souvent insatisfaits de la manière dont elle fonctionne au quotidien. Ce décalage entre adhésion et satisfaction est documenté par plus de deux décennies d'enquêtes d'opinion (Afrobarometer, 2023, 2024). Il renvoie moins à un rejet du principe démocratique qu'à une évaluation pragmatique des résultats produits par les régimes : libertés effectives, redevabilité des institutions, lutte contre la corruption et amélioration des conditions de vie (Bratton & Logan, 2006).

En Afrique Centrale, cette tension prend une acuité particulière. Des trajectoires politiques marquées par une centralisation du pouvoir, des contre-pouvoirs limités et une compétition électorale souvent restreinte alimentent la perception d'une offre démocratique insuffisante, même lorsque des élections sont régulièrement organisées (Siegle & Wahila, 2025). Dans ces contextes, la satisfaction démocratique est étroitement liée à ce que les citoyens vivent et observent : liberté d'expression, pluralisme des médias, transparence de l'action publique et gestion des priorités économiques (Afrobarometer, 2023).

Au Congo-Brazzaville, malgré la pluralité des partis politiques, des préoccupations demeurent autour de la transparence du processus politique, de l'indépendance de certaines institutions et de l'environnement des libertés publiques (Freedom House, 2026 ; Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa, 2021).

Ce document de politique mobilise les données du Round 10 d'Afrobarometer pour répondre à la question suivante : Quels facteurs sont associés à la satisfaction - et donc à l'insatisfaction massive - des Congolais quant au fonctionnement de leur démocratie ?

D'après les résultats, deux citoyens sur trois préfèrent la démocratie à toute autre forme de gouvernement, tandis qu'une large majorité d'entre eux rejettent les alternatives autoritaires, notamment la dictature, le parti unique et le régime militaire. Pourtant, seule une minorité des citoyens congolais considèrent leur pays comme une démocratie et se déclarent satisfaits de son fonctionnement, plaçant le Congo-Brazzaville au dernier rang des 38 pays sondés en matière de satisfaction démocratique.

L'ouverture de l'espace civique ressort comme un déterminant central : La liberté des médias et la liberté d'expression sont des facteurs fortement associés à la satisfaction démocratique, tandis que la perception d'une hausse de corruption et une mauvaise évaluation de la situation économique y sont associées négativement.

Julien Prince Kitumaini Julien Prince Kitumaini est chercheur et spécialiste en suivi, évaluation, apprentissage et analyse de données.