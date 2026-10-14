Afrique: Le Ministre des AE rencontre l'envoyé spécial de la France pour le Soudan et la Corne de l'Afrique

Le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, ambassadeur Mohieddin Salem, a rencontré mardi, dans son bureau à Khartoum, l'envoyé spécial de la France pour le Soudan et la Corne de l'Afrique, Jean Mazier Sava.

La rencontre a examiné les relations bilatérales, la situation dans la région et la Corne de l'Afrique et les moyens d'instaurer la paix et la stabilité dans la région et au Soudan.

Le ministre a exprimé l'espoir du Soudan de voir une nouvelle ère dans les relations avec la France, basée sur l'intégrité, la transparence et les faits.

Le ministre a appelé l'envoyé français à s'informer sur la réalité de la situation au Soudan et les positions du peuple soudanais, plutôt que d'adopter des récits erronés soutenus par certaines parties soudanaises dans le but de revenir au pouvoir, comme la propagation du mensonge concernant l'utilisation d'armes chimiques.

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Le ministre a affirmé que le Soudan est sur le point de surmonter cette phase difficile, appelant la France à rouvrir son ambassade à Khartoum et ses centres culturels, qui constituaient autrefois des forums culturels dans le pays.

Concernant la situation en Éthiopie, le ministre a affirmé que le Soudan est un pays qui aime la paix, car il connaît la souffrance des guerres, et que le Soudan est ouvert au dialogue avec l'Éthiopie si celle-ci cesse de soutenir la milice de soutien rapide et de menacer la sécurité du Soudan.

De son côté, l'envoyé français a affirmé le désir de son pays d'établir des relations transparentes avec le Soudan, précisant que la France veut contribuer à combler le fossé entre les Soudanais afin que la réconciliation puisse être réalisée à travers le dialogue entre Soudanais.