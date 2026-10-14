Afrique: Le Président de l'UA invite la Commission du dialogue Soudanais à se rendre au Burundi

Le Président de l'Union Africaine, Président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye, a invité la Commission de préparation du dialogue Soudanais à se rendre dans son pays.

L'ambassadeur Burundais, Omar Ntzbembri, a transmis l'invitation à la Commission de préparation du dialogue inter-soudanais lors de sa rencontre avec la Commission mardi à son siège à Khartoum.

Le porte-parole officiel de la Commission de préparation du dialogue inter-soudanais, Osman Mirghani, a annoncé que la Commission a accepté de répondre à l'invitation du Président de l'union africaine, président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye, à se rendre au Burundi, dans le cadre des efforts visant à soutenir le dialogue et la consultation entre les parties soudanaises pour parvenir à des solutions à la crise actuelle.