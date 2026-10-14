Soudan: Le Premier Ministre rencontre l'ambassadeur de la République du Burundi

Le Premier Ministre, professeur Kamel Idris, a accueilli mardi dans son bureau l'ambassadeur de la République du Burundi au Soudan, Antiz Yemberi Omar, en présence du représentant spécial du Premier Ministre, Dr Al-Hussein Al-Khalifa Al-Siddiq Al-Hafyan, et du Ministre d'État aux Finances, conseiller Mohamed Nour Abdel-Daïm.

Dans une déclaration à la presse, l'ambassadeur de la République du Burundi a indiqué que la rencontre a examiné les moyens de développer les relations entre les deux pays et de renforcer le dialogue inter-soudanais.

Il a affirmé à cet égard que son pays se tient au côté du Soudan et soutient le processus de dialogue Soudanais, appelant les belligérantes au Soudan et toutes les forces politiques à s'engager dans le dialogue soudanais pour assurer la sécurité et la stabilité du pays.