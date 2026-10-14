Afrique: Le Soudan participe à la 89e session de la Commission Africaine de l'UA

14 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Soudan a participé, avec une délégation présidée par l'ambassadeur du Soudan au Sénégal, Abdelghani Al-Naeem Awad Al-Karim, à la 89e session de la Commission Africaine de l'Union Africaine, qui a débuté hier, le 12 octobre, et se poursuivra jusqu'au 21 octobre dans la capitale sénégalaise, Dakar.

Les États membres de l'Union Africaine, les organisations nationales, internationales, gouvernementales et non gouvernementales, participent à la session.

Ils discutent le niveau du progrès, les obstacles, les opportunités et les défis rencontrant le continent en matière de droits de l'homme, parmi lesquels les conflits armés, le terrorisme, le crime organisé, les flux de migrants et les répercussions du changement climatique.

La session examine également la coopération entre les États, les partenaires et la Commission pour l'application de la Charte africaine des droits de l'homme, dont on célèbre cette année le quarantième anniversaire de son entrée en vigueur.

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