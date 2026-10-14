Ethiopie: La Chambre des députés approuve un prêt de 145,8 millions de dollars américains destiné à la modernisation du secteur de l'électricité

Addis Ababa — La Chambre des représentants du peuple (HPR) d'Éthiopie a approuvé à l'unanimité un accord de prêt concessionnel de 145,8 millions de dollars américains avec l'Association internationale de développement (IDA) afin de financer la première phase du projet de réforme, d'investissement et de modernisation du secteur de l'électricité.

Cette approbation est intervenue lors de la deuxième session ordinaire de la 7e législature, au cours de laquelle les députés ont examiné et adopté le projet de décret ratifiant l'accord de financement complémentaire signé entre le gouvernement éthiopien et l'IDA.

Lors de la présentation de l'accord à la Chambre, le chef de groupe du gouvernement, Fekadu Tessema, a déclaré que ces fonds seraient utilisés pour moderniser les infrastructures électriques d'Addis-Abeba.

Parmi les principales initiatives figurent l'extension du réseau de transport d'électricité, la construction de nouvelles sous-stations, la modernisation des installations existantes et l'installation de lignes électriques souterraines.

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Fekadu a souligné que ce projet jouera également un rôle essentiel pour garantir un approvisionnement en électricité fiable et moderne lors de la 32e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP32), que l'Éthiopie doit accueillir en 2027.

Selon le chef de groupe parlementaire, ce prêt offre des conditions concessionnelles très avantageuses, notamment un délai de grâce de six ans et une durée de remboursement de 31 ans, ce qui minimise la charge financière pesant sur le gouvernement.

Il a ajouté que ce financement s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale globale de gestion de la dette de l'Éthiopie, tout en favorisant une croissance économique durable grâce au renforcement du réseau électrique.

À l'issue des délibérations, la Chambre a approuvé à l'unanimité le projet de proclamation, ratifiant officiellement l'accord portant sur un montant supplémentaire de 145,8 millions de dollars américains sous le numéro de proclamation n° 1441/2026.