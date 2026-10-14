À Rome, en Italie, la Première Dame du Gabon, Zita Oligui Nguema, a livré un plaidoyer fort en faveur de la jeunesse, appelant les gouvernements, les institutions internationales et les acteurs économiques à investir davantage dans les compétences, l'entrepreneuriat et les opportunités offertes aux jeunes. Un message salué par Emmanuel Ombana, acteur de la jeunesse gabonaise, qui invite ses pairs à s'approprier les recommandations issues de cette rencontre internationale.

1. Former, financer et faire confiance aux jeunes

À l'occasion de l'ouverture du Forum Mondial de la Jeunesse à Rome, en Italie du 08 au 16 Octobre 2026 la Première Dame du Gabon, Zita Oligui Nguema, a placé la jeunesse au centre des réflexions sur les grands défis du développement, notamment la sécurité alimentaire, l'innovation et la transformation des systèmes agricoles.

Dans son intervention, elle a posé une question essentielle pour l'avenir des nations : comment nourrir durablement le monde tout en préservant les ressources et en renforçant les communautés ? Pour elle, une part importante de la réponse se trouve dans le potentiel, les compétences et l'engagement de la jeunesse.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Rappelant l'importance démographique des jeunes à l'échelle mondiale, la Première Dame a souligné que cette réalité ne saurait être considérée comme une simple donnée statistique. Elle représente un enjeu majeur en matière d'éducation, d'emploi, d'innovation, de stabilité et de transmission des savoirs.

Son message s'est articulé autour de trois exigences fondamentales : former, financer et faire confiance aux jeunes.

Former, afin de transformer les idées en compétences et en projets viables. Financer, pour donner aux jeunes les moyens de concrétiser leurs ambitions. Faire confiance, enfin, en leur permettant d'entreprendre, de diriger et de participer pleinement aux décisions qui déterminent leur avenir.

À travers cette vision, Zita Oligui Nguema rappelle que la jeunesse ne doit pas être considérée uniquement comme une promesse pour demain, mais comme une responsabilité collective et une force d'action dès aujourd'hui.

2. L'agriculture, un secteur d'avenir et d'opportunités

L'un des points marquants de son discours concerne la place de l'agriculture dans les perspectives d'avenir offertes aux jeunes.

La Première Dame a défendu une vision moderne de ce secteur, qui ne doit plus être perçu comme une activité par défaut, mais comme un espace d'ambition, de connaissance, d'innovation, de création de richesses et de dignité.

Produire, conserver, transformer, distribuer, entreprendre et inventer : autant de possibilités professionnelles qu'elle invite à valoriser auprès des nouvelles générations.

Cette approche met également en évidence le rôle déterminant des jeunes femmes. L'accès aux compétences, aux outils, aux financements et aux opportunités économiques peut contribuer à renforcer leur autonomie, à soutenir leurs familles et à dynamiser les communautés.

Au-delà de la production agricole, le message ouvre ainsi des perspectives autour de la transformation agroalimentaire, de la conservation des produits, de la distribution, de l'innovation numérique et de l'entrepreneuriat vert.

Pour la Première Dame, l'innovation ne prend véritablement tout son sens que lorsqu'elle améliore concrètement les conditions de vie et crée des possibilités durables pour les populations.

3. Emmanuel Obakamba Ombana salue un message porteur d'espoir pour la jeunesse gabonaise

Au nom de son engagement en faveur de la jeunesse, Emmanuel Obakamba Ombana salue la portée du discours de la Première Dame, dont les orientations rejoignent les préoccupations de nombreux jeunes gabonais en matière de formation, d'emploi, d'entrepreneuriat et de participation au développement national.

Il invite les jeunes du Gabon à saisir les opportunités offertes par le Forum mondial de la jeunesse, à suivre les échanges et à s'approprier les recommandations qui en découleront, afin de les traduire en initiatives concrètes dans leurs communautés.

Pour lui, la participation à une telle rencontre internationale ne doit pas se limiter à la présence aux travaux. Elle doit aussi favoriser le partage d'expériences, l'acquisition de nouvelles connaissances, la création de partenariats et l'émergence de projets adaptés aux réalités du Gabon.

À travers son intervention, Zita Oligui Nguema met ainsi en avant une ambition qui dépasse le seul cadre du forum : faire de la jeunesse une véritable actrice des transformations économiques, sociales et environnementales.