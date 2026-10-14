Afrique: AfroCan 2027 - Champions de la zone IV, les Panthères rentrent en héros et visent le sacre à Kigali

Mission accomplie. Et avec la manière. Quatre jours à Douala ont suffi aux Panthères du Gabon pour marquer l'histoire. Deux matchs, deux victoires contre le Cameroun (83-80) et le Congo (86-58), une première place au classement général et surtout, le précieux sésame pour la phase finale de l'AfroCan prévue à Kigali, au Rwanda, en juillet 2027.

Partis de Libreville sans tambour ni trompette, les Gabonais sont rentrés tôt ce mardi matin à Libreville avec un trophée de champion de la Zone IV dans les bagages.

Un exploit que personne n'avait vu venir

Personne, ou presque, n'aurait parié un franc sur cette qualification. Face au Cameroun, pays hôte et favori, et au Congo, habitué des compétitions FIBA Afrique, le Gabon faisait figure de petit poucet. Surtout avec les forfaits de la Guinée équatoriale, du Tchad et de la Centrafrique qui ont resserré la compétition à trois.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mais les hommes de Johd Masnoudji ont déjoué tous les pronostics. En misant sur la solidarité de son effectif et une solidité à toute épreuve, le Gabon a tiré son épingle du jeu.

Le plus difficile a été fait par ceux dont on ne vendait pas cher la peau hier encore. À Douala, l'ensemble de la délégation gabonaise a été exemplaire, soudée comme un seul homme du premier au dernier jour.

Et maintenant ? Le vrai travail commence

La qualification fêtée, il faut désormais passer à une autre étape. Celle de la préparation sérieuse. Il est temps de mettre en place toutes les dispositions qui auraient dû être prises dès le départ de Libreville. Les connaisseurs savent de quoi il s'agit.

Car dans 9 mois, en juillet 2027, ce même groupe devra défendre les couleurs du Gabon au Rwanda. C'est dès maintenant qu'il faut fixer le cap et afficher nos ambitions.

Une mise au vert de la sélection à l'approche de l'échéance n'est plus une option, c'est une nécessité absolue.

Les pistes existent. Le Maroc, par exemple, où le Gabon dispose d'excellents accords de coopération et où la FEGABAB a déjà un partenariat solide. Une opportunité que le Ministère des Sports pourrait saisir rapidement.

Car l'objectif est clair : ramener le titre continental à la maison. Le talent est là, les athlètes l'ont prouvé à Douala. Il ne reste plus qu'à mettre les moyens. Tout reste possible.

En attendant, les gars sont bien rentrés à la maison. Avec un magnifique trophée qui orne désormais les baies vitrées de la FEGABAB, en attendant la cérémonie officielle de présentation au Ministre des Sports, dont le calendrier est très attendu.