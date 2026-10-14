Maroc: Journée internationale des DEEE - Tant de gâchis qui complique la gestion des déchets

Ce mercredi 14 octobre, le monde célèbre la Journée internationale des déchets d'équipements électriques et électroniques. Le Maroc, lui, aurait de quoi la fêter en grande pompe : il est de ces élèves que l'on dit sérieux, appliqué, bien noté en matière de transition énergétique, et que l'on cite volontiers en exemple sur le continent. Reste que le bon élève qui ne relit jamais ses cahiers finit par dévaler le classement sans réellement avoir vu la pente, trop occupé à contempler son bulletin.

Un gisement qui enfle et des regards ailleurs

Les chiffres rassemblés par le Conseil économique, social (CESE) et environnemental ont la sécheresse d'un avis d'huissier. Le gisement national de DEEE a atteint 177.000 tonnes en 2022, contre 127 000 en 2015, et devrait avoisiner 213.000 tonnes en 2030, au rythme d'environ 3,5% par an. Avec 4,8 kg par habitant, nous restons sous la moyenne mondiale, qui dépasse 7 kg.

Mais, qu'on se le dise, que personne n'y voie une vertu : c'est un simple retard de consommation, que les ménages, auteurs de près des trois quarts du gisement, s'emploient à rattraper avec un zèle admirable. Nos téléphones, nos téléviseurs et nos réfrigérateurs vieillissent, et nous n'avons toujours pas décidé de ce qu'ils deviendront.

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En 2020, à peine 13% de ces déchets passaient par des circuits officiels de recyclage. Le reste, faute de traçabilité, s'évapore : décharges sauvages pour une part, mains de l'informel pour l'autre. On admirerait presque la magie de cette disparition, si elle ne devait rien au hasard et tout à l'absence de plan.

L'informel, architecte sans plans ni permis

Car l'informel, qui capterait environ 70% du marché, est devenu le véritable maître d'œuvre de la filière, sans que personne ne lui ait confié le chantier. Il collecte, démonte, répare, revend, avec une constance que bien des institutions lui envieraient. Mais il édifie à l'aveugle, sans norme, sans comptabilité, sans cadre, et son empire s'étend à mesure que l'État regarde ailleurs avec la mansuétude qu'on réserve aux problèmes que l'on n'a pas l'intention de traiter. Les grandes organisations productrices de déchets, opérateurs et banques en tête, lancent des appels d'offres dont l'exigence environnementale se mesure à la modestie du prix retenu, puis laissent le soin du reste à ceux qui coûtent le moins cher. La conscience s'achète au rabais, et l'informel en est le sous-traitant naturel, jamais remercié, rarement protégé, toujours indispensable.

Poison à ciel ouvert : l'addition qu'on n'a pas encore reçue

Ce modèle a un coût que personne ne facture, et c'est bien là sa plus grande élégance. Un appareil électronique n'est pas une épluchure : il renferme des métaux lourds et des substances dangereuses dont la toxicité est établie de longue date. Quand le démantèlement se fait à mains nues, à ciel ouvert ou par le feu, c'est d'abord la santé de ceux qui y travaillent qui paie, puis celle des riverains, ensuite celle des sols et des nappes. Rien de tout cela ne figure sur un tableau de bord, pour la bonne raison que personne n'a pris la peine de le mesurer. On ne compte pas les victimes d'un risque que l'on a pris soin de ne pas inventorier. Le Maroc s'apprête ainsi à léguer à ses enfants un héritage de plomb, de cadmium et de bonnes intentions, et à s'étonner, dans vingt ans, d'une facture que personne n'aura vu venir, sinon tous ceux qui l'ont écrite noir sur blanc.

La mine d'or que nous bradons au kilo de ferraille

Le comble est que ces déchets sont aussi une richesse. Les cartes électroniques, concentré de métaux précieux, se vendent chez nos recycleurs et exportateurs pour 5 à 6 dirhams le kilo, alors que leur valeur peut atteindre plusieurs centaines d'euros sur le marché européen. Nous livrons donc à vil prix une matière première que d'autres raffinent avec profit, avant de nous revendre, le moment venu, le produit fini.

Le CESE note que cette exportation prive le pays de retombées économiques et empêche de constituer le volume critique sans lequel aucune filière nationale ne sera rentable. Détail savoureux, il n'existe aucune statistique officielle sur ces exportations. On ne mesure pas ce que l'on ne veut pas regarder, et l'on ne regarde pas ce qui rapporte à d'autres.

Le droit, figurant sans texte

Dans cette affaire, la loi tient le rôle du figurant. La loi 28-00 de 2006, socle de notre gestion des déchets, ne cite pas expressément les DEEE, qu'elle range parmi les déchets dangereux, et le décret de 2008 n'a fait qu'entériner ce classement, sans dispositif d'application digne de ce nom. Vingt ans plus tard, les professionnels résument la situation d'un mot : nébuleuse.

Des amendements à ce texte ont certes été évoqués à Rabat début 2026, et la stratégie nationale de 2019 fixe un objectif de 40% de valorisation en 2030. Passer de 13% à 40% en cinq ans relève moins de la trajectoire que de l'acte de foi, surtout quand le pilotage, de l'aveu même du CESE, manque de cohérence. Nous avons des ambitions de premier de la classe et une méthode de dernier rang.

Ce que dit le CESE, et ce que nous ferons de ses avis

Le Conseil trace une feuille de route claire. Il veut que la responsabilité élargie des producteurs devienne une règle. Celui qui vend un appareil devra répondre de sa fin de vie. Il faut aussi inventorier ce que l'on collecte, étiqueter les produits pour rappeler qu'ils ne se jettent pas comme les autres, et retenir sur le sol national ce qui a de la valeur grâce à la fiscalité et aux douanes. Surtout, l'informel doit rejoindre des coopératives ou des GIE.

On cesserait enfin de l'ignorer ou de le pourchasser. Ceux qui font le travail depuis des années méritent mieux qu'un statut de fantôme. Reste à savoir si cet avis rejoindra la pile de rapports lus avec attention, applaudis avec ferveur, puis rangés avec soin.

Dégringolade : l'option par défaut

Le Maroc a su se faire une réputation sur les énergies propres, et c'est tout à son honneur. Mais l'électron propre alimente des appareils qui, un jour, meurent, et le continent africain, rappelons-le, recycle officiellement moins de 1% de ses déchets électroniques. Être le meilleur dans une classe médiocre n'est pas un gage d'excellence, c'est un avertissement. Si rien ne change, l'avenir se présente sans mystère : un gisement qui grossit, un informel qui s'étend sans jamais être architecturé, une facture sanitaire reportée sine die, et une matière précieuse qui prend le large au prix de la ferraille. Nous aurons alors bâti, sans l'avoir décidé, une filière de l'électronique usagée fondée sur le démontage clandestin, la fumée toxique et le silence administratif, avec les honneurs du jury pour les panneaux solaires. Le bon élève a deux options : rendre enfin ce devoir qui traîne depuis vingt ans, ou continuer à encadrer son diplôme en regardant la pente, qui, elle, n'a jamais cessé d'exister.