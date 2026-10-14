Maroc: Banque mondiale - Le Royaume renforce le financement de ses start-ups

Le Maroc a bâti l'un des écosystèmes de financement des startups les mieux structurés de la région, estime la Banque mondiale dans un récent article d'analyse soulignant la transformation remarquable du paysage du financement des start-ups.

« Une décennie d'interventions publiques séquencées a permis de bâtir l'un des écosystèmes de financement des startups les mieux structurés de la région », constate l'institution internationale rappelant qu'il y a dix ans, à peine 6 % des investissements en fonds propres bénéficiaient à des entreprises en phase de démarrage.

En 2015, la plupart des fonds de capital-investissement existants ciblaient des entreprises bien établies, avec des tickets d'investissement dépassant largement la fourchette de 20 000 à 3 millions de dollars dont la majorité des jeunes pousses avait besoin, souligne-t-elle dans son analyse publiée sous le titre « Comment le Maroc a mobilisé les capitaux privés vers ses start-ups ».

Une décennie d'interventions publiques séquencées a permis de bâtir l'un des écosystèmes de financement des startups les mieux structurés de la région, notamment grâce au Fonds Innov Invest « F2I».

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Dédié au financement de l'amorçage et des startups innovantes, notamment à leurs tout premiers stades de développement, ce dispositif a été mis en place en 2016 à l'initiative du Ministère de l’Économie et des Finances, à travers Tamwilcom, organisme public spécialisé dans les garanties let le financement des entreprises). Son objectif : renforcer l'offre de financement en faveur des startups et des entreprises innovantes et combler le vide dans la chaîne du financement aux premiers stades de développement des startups et des projets innovants.

Avec un financement de 50 millions de dollars de la Banque mondiale, le dispositif InnovInvest a mobilisé plus de 70 millions de dollars de capitaux privés (soit 2,4 fois l'objectif initial), créé quatre fonds de capital-risque, accompagné près de 1 000 entrepreneurs, généré plus de 4 000 emplois directs et attiré pour la première fois des investisseurs internationaux, dont IFC, dans des fonds domiciliés juridiquement au Maroc.

Dans le cadre de ce dispositif, l'État a co-investi dans des fonds de capital-risque aux côtés d'investisseurs privés, poursuit la Banque mondiale. « Pour attirer les capitaux privés, il a accepté une asymétrie de rendement au profit des investisseurs tiers, tout en laissant les décisions d'investissement entre les mains de gestionnaires de fonds professionnels », explique-t-elle.

Cette stratégie s'est avérée payante puisque l'un des quatre fonds de capital-risque professionnels créés est devenu le premier fonds domicilié juridiquement au Maroc à attirer des institutions internationales de financement du développement, notamment IFC et Proparco, aux côtés de co-investisseurs privés locaux.

En plus de contribuer à institutionnaliser l'écosystème d'appui aux start-ups, le dispositif a permis de labéliser seize incubateurs et accélérateurs. Par ailleurs, la Banque mondiale note que les entreprises dirigées par des femmes ont capté 27 % des financements, dépassant ainsi l'objectif initial fixé par le projet.

L'institution précise que cette étape décisive a été rendue possible par la réforme du cadre réglementaire du capital-investissement, à laquelle le projet a contribué à façonner, avec l'appui de l'assistance technique parallèle de la Banque mondiale dans le cadre du Programme conjoint pour le développement des marchés financiers (ou J-CAP).

Elle note toutefois que des défis demeurent : compléter l'agenda réglementaire et construire la dimension régionale exigée par les ambitions du Maroc. L'institution conclut ainsi : « le marché qu'InnovInvest a contribué à créer est désormais prêt à être approfondi. C'est ce qu'une décennie d'intervention publique, patiente, méthodique et séquencée peut accomplir, et ce que le Maroc propose aujourd'hui comme modèle à la région ».