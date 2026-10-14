Sénégal: Conseil des ministres - Inondations et cancer, les priorités du Premier ministre Ahmadou Alhaminou M. LO

Le Premier ministre Ahmadou Alhaminou M. Lo a insisté sur la prise en charge des sinistrés des inondations et le renforcement de la lutte contre le cancer, lors du Conseil des ministres du mardi 13 octobre 2026. Il a notamment demandé des mesures d'assistance aux populations touchées, la mise en place d'un dispositif de gestion des crises liées aux inondations et l'actualisation du Plan national de lutte contre le cancer 2025-2029.

La prise en charge des sinistrés des inondations et la lutte contre le cancer ont constitué les deux principaux axes de la communication du Premier ministre en Conseil des ministres. Concernant les inondations, le chef du gouvernement a instruit les ministres concernés de prendre les dispositions nécessaires pour rétablir rapidement de bonnes conditions de vie et d'hygiène dans les zones touchées, notamment à Dakar. Les mesures préconisées portent également sur la distribution de vivres et de matériels de première nécessité ainsi que sur le relogement provisoire des populations qui en ont besoin.

Le Premier ministre a, par ailleurs, souligné l'urgence de mettre en place le cadre de gouvernance de la Stratégie nationale de gestion intégrée du risque d'inondation. À cet effet, il a invité le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement à lui soumettre, dans les meilleurs délais, un projet d'arrêté portant création d'un groupe de projets multisectoriel chargé de l'opérationnalisation de cette stratégie.

Dans la même dynamique, un comité sera mis en place pour proposer un plan de gouvernance de la gestion de crise liée aux inondations, conformément aux directives du président de la République. La situation de la sécurité alimentaire sera également examinée lors d'une réunion interministérielle prévue au début du mois de novembre 2026. Cette rencontre devra notamment prendre en compte le déficit pluviométrique enregistré dans certaines zones du pays et les pertes de récoltes causées par les inondations dans d'autres localités.

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Sur un autre registre, le Premier ministre a abordé l'intensification de la lutte contre le cancer, en particulier les cancers affectant les femmes. Il a annoncé l'actualisation du Plan national de lutte contre le cancer 2025-2029 par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, en concertation avec les parties prenantes. Cette révision devra être achevée au plus tard le 31 décembre 2026.