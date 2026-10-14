Sénégal: Fête nationale 2029 - Kaolack accueillera le défilé du 4 avril

13 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé la délocalisation à Kaolack, en 2029, de la prise d'armes et du grand défilé marquant la fête nationale du 4 avril. Un « Programme spécial Indépendance » sera élaboré pour accompagner cet événement, avec des investissements dans les infrastructures publiques et des actions destinées à relancer l'économie locale.

Lors du Conseil des ministres du mardi 13 octobre 2026, le chef de l'État a demandé au Premier ministre de superviser la préparation de ce programme, en coordination avec les ministres concernés. Celui-ci devra définir les infrastructures prioritaires à réaliser dans la région et contribuer à accélérer son développement économique.

Des investissements pour la région

Cette décision s'inscrit dans la volonté des autorités de renforcer l'aménagement du territoire et de mieux répartir les investissements publics à l'échelle nationale. En choisissant Kaolack pour accueillir les cérémonies du 4 avril 2029, le président de la République entend associer cet événement national à des projets structurants pour la région.

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Le suivi de ces engagements fera l'objet d'une attention particulière. Bassirou Diomaye Faye a instruit le Premier ministre de rendre compte, chaque trimestre en Conseil des ministres, de l'état d'avancement des projets et des travaux retenus pour Kaolack.

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