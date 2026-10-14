Sénégal: Inondations, JOJ 2026, budget 2027 - Les instructions de Bassirou Diomaye Faye

La prévention des inondations, les préparatifs des JOJ Dakar 2026 et la prochaine session budgétaire ont occupé une place importante dans la communication du président de la République, ce mardi 13 octobre, en Conseil des ministres.

Bassirou Diomaye Faye a notamment demandé un audit rapide des systèmes d'assainissement, appelé à renforcer la mobilisation autour des Jeux et insisté sur la nécessité d'expliquer les choix budgétaires du Gouvernement.

Inondations : un audit rapide des systèmes d'assainissement

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Face aux fortes pluies et aux intempéries enregistrées ces derniers jours dans plusieurs localités, le chef de l'État a exprimé sa compassion aux familles des personnes décédées et sa solidarité avec les populations sinistrées. Il a demandé aux services de l'État de renforcer les interventions pour évacuer les eaux, dégager les infrastructures touchées et apporter une assistance aux familles affectées.

Au-delà de l'urgence, Bassirou Diomaye Faye veut faire la lumière sur les dysfonctionnements constatés dans la gestion des systèmes d'assainissement. Il a ordonné un audit technique rapide et demandé au Premier ministre d'engager l'actualisation des schémas directeurs d'assainissement des villes et communes.

Le chef du gouvernement devra également veiller à la finalisation et à la validation, avant la fin du mois de novembre 2026, de la Stratégie nationale de protection civile et de gestion des risques de catastrophes. La Stratégie nationale de prévention et de gestion des inondations devra, elle aussi, être relue et validée.

Le président de la République souhaite par ailleurs qu'une réflexion soit menée sur la création d'un Fonds national de l'assainissement, alimenté par des ressources durables. Il demande enfin que les études et les solutions retenues en matière de prévention des inondations soient suivies d'effets, avec une place accrue accordée à l'assainissement dans les investissements publics.

JOJ Dakar 2026 : renforcer la mobilisation à l'approche des Jeux

À quelques semaines de l'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse, prévue du 31 octobre au 13 novembre, le président de la République a indiqué que les infrastructures destinées aux compétitions étaient finalisées, réceptionnées et mises à disposition.

Il appelle désormais le Gouvernement, le Comité d'organisation, les maires concernés et les populations, notamment les jeunes, à renforcer leur mobilisation pour assurer le bon déroulement des épreuves et réserver un accueil exceptionnel aux délégations étrangères.

Les préparatifs devront aussi porter sur les conditions de vie et de circulation dans les localités concernées. Bassirou Diomaye Faye a insisté sur la sécurité, la fluidité du trafic routier, la salubrité et l'hygiène publique. Les services de l'État, les communes et les acteurs communautaires sont invités à mobiliser les moyens nécessaires pour répondre à ces exigences pendant toute la durée des Jeux.

Le chef de l'État souhaite enfin que cette période soit rythmée par des activités mettant en valeur le patrimoine culturel, l'artisanat et le potentiel économique du Sénégal.

Budget 2027 : expliquer les choix et les priorités du Gouvernement

L'ouverture de la session ordinaire unique de l'Assemblée nationale, ce 13 octobre, marque le début des travaux budgétaires. Le projet de loi de finances pour 2027 a été déposé dans les délais, accompagné du rapport définissant l'équilibre économique et financier, conformément à la loi organique relative aux lois de finances.

Le président de la République a demandé au Gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour assurer le bon déroulement de cette session, notamment lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2026 et du budget 2027.

Ces textes doivent, selon lui, ouvrir une nouvelle étape de consolidation budgétaire, d'assainissement des finances publiques et de relance économique. Dans cette perspective, chaque ministre est appelé à présenter clairement le bilan de son département, les actions réalisées et les projets programmés, en cohérence avec l'Agenda national de Transformation.

Éducation : préserver la stabilité et renforcer les performances

À l'occasion de la rentrée scolaire, Bassirou Diomaye Faye a adressé un message d'encouragement à l'ensemble de la communauté éducative. Il a invité le Gouvernement et les acteurs de l'école à poursuivre leurs efforts pour préserver la stabilité sociale dans les établissements, promouvoir l'excellence et renforcer le rayonnement international du système éducatif sénégalais.

Le président de la République a également demandé au Premier ministre et au ministre des Forces armées de prendre les dispositions nécessaires pour assurer le bon déroulement des cérémonies de commémoration du massacre de Thiaroye, prévues le 1er décembre 2026.

Coopération régionale : les derniers déplacements du chef de l'État

Le président de la République est enfin revenu sur son agenda diplomatique. Du 2 au 4 octobre, il a participé en Égypte à la réunion de coordination de mi-année de l'Union africaine, en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO.