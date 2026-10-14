Sénégal: Bignona - 103 personnes interpellées lors d'une opération de sécurisation

Cent trois personnes ont été interpellées et 106 véhicules et motocyclettes immobilisés lors d'une opération de sécurisation menée de vendredi à lundi dans l'arrondissement de Kataba, dans le département de Bignona.

L'opération d'après l'APS, conduite par des éléments de la Compagnie de gendarmerie de Bignona, a ciblé les communes de Kafountine et de Diouloulou, ainsi que les villages de Dianah, Abéné, Albadar, Colomba, Bandjikaki, Kabadio, Niafrang et Séléty.

Cette intervention visait notamment à renforcer la protection des personnes et des biens, à lutter contre les trafics de bois et l'émigration irrégulière, ainsi qu'à prévenir l'insécurité routière et à réprimer les infractions au Code de la route, particulièrement celles commises par les conducteurs de deux-roues.

Sur les 103 personnes interpellées, 98 l'ont été pour vérification d'identité, deux pour des soupçons d'association de malfaiteurs et trois pour détention de chanvre indien, selon la même source.

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Les contrôles ont également concerné 46 véhicules automobiles, qui ont fait l'objet de fouilles systématiques. Onze d'entre eux ont été immobilisés pour diverses infractions, dont un cas de chargement débordant, trois cas de pneus usés, trois défauts de documents administratifs et quatre défauts d'assurance.

Concernant les motocyclettes, 218 engins ont été contrôlés et 95 immobilisés. Les manquements relevés portent notamment sur le défaut de port du casque, constaté sur 58 engins, le transport de passagers en surnombre dans cinq cas, le défaut de documents administratifs pour 13 motocyclettes et l'utilisation de trompettes assourdissantes sur 17 engins.