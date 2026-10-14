Maroc: Ahmed Touizi élu président de la Chambre des représentants

M. Ahmed Touizi du Parti Authenticité et Modernité (PAM) a été élu, mardi, nouveau président de la Chambre des Représentants.

Ahmed Touizi a obtenu 220 voix sur les 369 voix exprimées, contre 59 voix pour Driss El Azami El Idrissi du Parti Justice et Développement, alors que 90 bulletins ont été déclarés nuls.

Cette opération, tenue sous la supervision du président du bureau provisoire de la Chambre, Abdelaziz Abba, s'est déroulée conformément aux dispositions de l'article 62 de la Constitution et du règlement intérieur de la Chambre des représentants.

Dans une allocution à l'issue de son élection, M. Touizi a exprimé sa fierté pour la confiance placée en lui par les députés, soulignant que la 12e législature intervient dans un contexte exceptionnel qui interpelle l'institution législative quant au rôle qui lui incombe dans l'accompagnement des ambitions du Maroc, la consolidation de sa position en tant que puissance économique émergente, la mise en œuvre des chantiers lancés dans le Royaume au service des citoyens, l'impulsion de la croissance économique et le renforcement de la justice sociale et territoriale.

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À cet égard, il a souligné que les Orientations Royales contenues dans le discours d'ouverture de la 12e législature constituent une référence fondamentale pour appréhender les enjeux actuels et définir les priorités qui doivent être déclinées, dans le cadre des compétences dévolues à la Chambre, en une action institutionnelle fondée sur la mutualisation des efforts en vue d'atteindre les résultats escomptés.

S'agissant de la question du Sahara marocain, le nouveau président de la Chambre des représentants a souligné l'importance de mobiliser l'ensemble des moyens diplomatiques afin de préserver et de consolider les acquis réalisés par le Royaume, notamment à la lumière de la dynamique impulsée par la résolution 2797 du Conseil de sécurité.

Il a également mis en exergue le rôle de la diplomatie parlementaire en tant que levier essentiel pour soutenir les efforts de la diplomatie officielle, servir les intérêts stratégiques du Royaume et accompagner son ouverture sur son environnement régional et international.

Concernant l'action parlementaire, M. Touizi, qui avait présidé le groupe du PAM à la Chambre des représentants au cours de la précédente législature, a insisté sur la nécessité de promouvoir l'action législative en tant qu'instrument efficace pour accompagner les mutations économiques et sociales et décliner les choix du Royaume en dispositions juridiques répondant aux exigences du développement et aux aspirations des citoyens.

En vertu de l'article 62 de la Constitution, le Président de la Chambre des Représentants et les membres du Bureau ainsi que les présidents des Commissions permanentes et leurs bureaux, sont élus en début de législature, puis à la troisième année, de celle-ci lors de la session d'avril, et pour la période restant à courir de ladite législature.