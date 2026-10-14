Togo: Financement communal grâce à l'Allemagne

14 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

L'Allemagne mettra plus de cinq milliards de Fcfa à la disposition de 35 communes des régions des Plateaux, Centrale et de la Kara. La convention de financement a été signée mardi à Lomé.

Les fonds relèvent du Programme d'appui au financement des communes (PAFC), soutenu par la Coopération allemande à travers la banque de développement KfW.

Doté de 20 millions d'euros, il accompagne les investissements de 69 communes des trois régions.

Les 35 communes ont été retenues à l'issue du premier appel à projets, auquel près de 70 d'entre elles avaient candidaté. L'enveloppe servira à financer des infrastructures de base : unités de soins périphériques, écoles, magasins ou boutiques.

Cet appui consolide les acquis de la décentralisation au Togo, estime Johannes Kinzinger, directeur du bureau de la KfW à Lomé.

Les collectivités locales, lorsqu'elles sont accompagnées et responsabilisées, peuvent devenir de véritables actrices du développement.

Un deuxième appel à projets serait lancé dans les prochains mois pour les 69 communes.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.