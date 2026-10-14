Madagascar: Orange - Près de 1 000 personnes mobilisées pour assainir la capitale

Dans le cadre de son engagement en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), Orange Madagascar mène, pendant cinq jours, une vaste action citoyenne d'assainissement intitulée « Tanàna madio miaraka @ Orange ».

À cette occasion, près de 1 000 personnes, regroupant des riverains, des partenaires et des salariés de l'entreprise, se sont mobilisées pour nettoyer plus d'une trentaine de quartiers et d'axes stratégiques, afin de rendre la capitale plus propre. La dernière opération menée sur le terrain, hier, a ciblé l'axe Anosy, Anosibe, Namontana et Soanierana. Les travaux comprennent le curage des canaux d'évacuation, le nettoyage des espaces collectifs, ainsi que le balayage des axes routiers. En parallèle, une campagne de sensibilisation a été menée auprès des habitants pour les inciter à trier, réduire et mieux valoriser leurs déchets ménagers.

Recyclage. Pour concrétiser cette démarche écologique, Orange Madagascar s'appuie sur un réseau de partenaires spécialisés dans la transformation et le recyclage. Ainsi, la société Andao Company assure le recyclage des déchets en plastique dur, tandis que le FabLab Solidaire Mamiratra, géré par SOS Villages d'Enfants, prend en charge la valorisation des déchets organiques. De son côté, l'entreprise Vohitra Environnement s'occupe de la collecte et du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Déployée en étroite collaboration avec la Société malgache d'assainissement (SMA), les fokontany de la Commune urbaine d'Antananarivo, Impact One et plusieurs acteurs du secteur, cette initiative solidaire vise un objectif commun. Il s'agit de promouvoir l'économie circulaire, d'offrir un cadre de vie plus sain à la population et de préserver durablement l'environnement.

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