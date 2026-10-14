Madagascar: SPG Bio - Une certification nationale des produits bio destinés au marché intérieur

Seuls deux organismes certificateurs sont agréés à Madagascar pour certifier les produits bio destinés à l'exportation.

En revanche, un Système participatif de garantie (SPG Bio) est mis en place en vue de certifier bio les produits destinés au marché intérieur, en commençant par les bonnes pratiques agricoles durables. C'est le fruit d'un partenariat entre le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, la FAO ainsi que le GSDM.

« Le SPG Bio est un outil de certification participative basé sur la confiance mutuelle entre les producteurs et les consommateurs, ainsi que la transparence via la mise en place d'une plateforme numérique permettant de vérifier tous les processus depuis la production, en passant par la transformation, l'étiquetage et la commercialisation », a énoncé le directeur général de l'Agriculture, Lovaniaina Rakotondranaivo, lors de l'ouverture d'un atelier de capitalisation de cette certification SPG Bio, hier à Ankerana.

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Feuille de route. Les régions d'Analamanga, d'Itasy et du Vakinankaratra ont fait l'objet d'une expérimentation pour tester cette démarche de certification. Les acteurs désireux d'opérer dans ce secteur bio sont tenus de respecter les cahiers des charges définissant les normes techniques afin de garantir l'authenticité, la traçabilité et la confiance des consommateurs. Au niveau de ces trois régions pilotes, 247 producteurs ont appliqué ce système de certification biologique. Des partages d'expériences et d'acquis, ainsi que l'identification d'une feuille de route permettant de pérenniser et d'étendre le SPG Bio, ont eu lieu dans le cadre de cet atelier.

« L'objectif de cette certification nationale SPG Bio vise à protéger la santé des consommateurs et l'environnement, tout en promouvant un développement durable », a-t-il ajouté. Cette dynamique s'inscrit dans un cadre réglementaire clarifié, étant donné que le décret d'application de la loi sur l'agriculture biologique vient d'être adopté cette année.