Madagascar: Mission du FMI - Le redressement de la Jirama parmi les réformes jugées urgentes

Le redressement de la Jirama figure parmi les réformes que le Fonds monétaire international (FMI) souhaite voir accélérées à Madagascar.

Dans son communiqué du 12 octobre, à l'issue d'une mission à Antananarivo du 5 au 9 octobre, l'équipe de Constant Lonkeng relève que les perturbations d'électricité et d'eau pèsent sur une économie fragilisée par le cyclone Gezani et la hausse des cours pétroliers. Au-delà de la Jirama, le FMI appelle à passer de la conception à l'exécution des réformes de gouvernance, avec un dispositif permettant de suivre les engagements pris après son évaluation diagnostique. Les mesures attendues au titre de la Facilité pour la résilience et la durabilité (FRD) devront progresser.

Exécution budgétaire. Sur le plan budgétaire, les défis persistent. L'exécution des investissements publics reste lente, en raison de blocages administratifs. Les autorités prévoient d'accélérer les dépenses en capital, dans les limites des capacités d'absorption, tout en respectant leur objectif de solde primaire pour 2026. Face à des recettes inférieures aux prévisions, le FMI préconise l'application des mesures de rationalisation des dépenses fiscales inscrites dans la loi de finances rectificative.

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Pour 2027, il met en avant la mobilisation des recettes intérieures, la maîtrise des dépenses et le rétablissement du mécanisme d'ajustement automatique des carburants, sans annoncer de hausse immédiate des prix. Une évaluation formelle est attendue lors des cinquièmes revues des programmes FEC et FRD, la mission d'octobre n'étant pas soumise au Conseil d'administration.