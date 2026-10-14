Afrique: Banque mondiale - Vers l'accélération des financements et le déblocage des grands projets

À Bangkok, le ministre de l'Économie et des Finances a rencontré le vice-président régional de la Banque mondiale pour l'Afrique orientale et australe. Au menu : réformes économiques, financements, énergie et accélération des projets.

Accélérer les réformes et transformer les financements en réalisations concrètes. Tel était le principal enjeu de la rencontre bilatérale tenue hier, 12 octobre, à Bangkok, entre le ministre de l'Économie et des Finances, Dr Ramiarison Herinjatovo Aimé, et Dr Ndiamé Diop, vice-président régional de la Banque mondiale pour l'Afrique orientale et australe, accompagnés de leurs équipes respectives. Organisés en marge des Assemblées annuelles du FMI et du Groupe de la Banque mondiale, les échanges ont permis de faire le point sur la situation macroéconomique de Madagascar et les perspectives de coopération.

Le ministre a notamment souligné les efforts de stabilisation engagés après la crise politique, évoquant une inflation autour de 8,4 %, une relative stabilité du taux de change et les premiers effets des investissements dans les infrastructures. La préparation du prochain appui budgétaire, à travers une opération d'appui aux politiques de développement (DPO), a également occupé une place importante. Quatre chantiers prioritaires restent à consolider : la réforme du secteur minier, la gouvernance de la Jirama, les télécommunications et le Fonds d'entretien routier. La Banque mondiale a encouragé leur aboutissement, tout en insistant sur la qualité des réformes engagées.

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Des avancées reconnues par la Banque mondiale. L'énergie et l'accélération de l'exécution des projets ont occupé une place importante dans les échanges. Le redressement de la Jirama et le projet hydroélectrique de Volobe ont particulièrement retenu l'attention. Le ministre a plaidé pour une accélération des investissements énergétiques afin de réduire durablement les coûts de production de l'électricité. De leur côté, les représentants de la Banque mondiale et de la Société financière internationale (IFC) ont réaffirmé leur intérêt pour l'aboutissement du projet Volobe, dont le montage financier reste à finaliser.

L'institution de Bretton Woods a également reconnu les progrès enregistrés par Madagascar dans la préparation de l'appui budgétaire et l'exécution des projets, évoquant notamment un taux de décaissement d'environ 31 % sur l'exercice précédent. Elle a toutefois insisté sur la nécessité de poursuivre les réformes structurelles et proposé un accompagnement technique pour simplifier les procédures et lever les blocages administratifs, fonciers et environnementaux. Sur le volet climatique, le ministre a présenté un plan gouvernemental de réponse aux risques liés à El Niño, évalué provisoirement à 220 millions USD.

Concernant le programme REPAIR, il a plaidé pour des conditions de crédit plus accessibles aux petites entreprises sinistrées, afin de faciliter leur reprise économique. Enfin, Madagascar a sollicité la poursuite de l'appui de la Banque mondiale aux infrastructures régionales ainsi qu'au développement de l'agrobusiness et du tourisme. Les deux parties ont convenu de poursuivre les échanges techniques pour accélérer les décaissements et transformer les financements déjà mobilisés en réalisations concrètes. Aucun nouveau financement n'a toutefois été formellement annoncé à l'issue de cette rencontre.