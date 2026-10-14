Tunisie: Le président Saïed lors d'un conseil des ministres - "Les citoyens ne sont pas de simples chiffres"

Tunis — Le président de la République, Kaïs Saïed, a présidé, mardi, au palais de Carthage, une réunion du Conseil des ministres consacrée à la situation générale du pays et aux projets de loi de finances et de l'équilibre économique pour l'année à venir.

Cité dans un communiqué, le chef de l’État a affirmé que l'investissement ne peut porter ses fruits que dans une un climat de stabilité sociale fondé sur la justice et l'équité, soulignant que la satisfaction des besoins des citoyens, dans tous les domaines et toutes les régions, demeurera "une priorité absolue".

Evoquant le projet de loi de finances, le président Saïed a mis en avant l'orientation de ce texte vers la consécration de la justice sociale et l'allègement de la pression fiscale, estimant qu'une divergence de vues autour de sa teneur est "un fait normal" pourvu qu'elle ne lèse pas les intérêts de la patrie ou ne porte pas atteinte au droit des citoyens à une vie digne.

Le chef de l'Etat a par ailleurs souligné que les citoyens ne sont pas de "simples chiffres" mais plutôt des êtres humains dotés de droits naturels que chaque responsable en poste doit veiller scrupuleusement à concrétiser, en levant les obstacles qui s'y opposent et en prenant conscience des sacrifices des martyrs et des aspirations du peuple tunisien.

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Il a affirmé que le peuple tunisien attend des réalisations concrètes répondant à ses attentes, mettant en garde quiconque pense, en secret ou au grand jour, pouvoir faire chanter l'Etat ou perturber ses rouages.

"Ils se trompent d'adresse", a-t-il conclu.