Tunisie: Octobre Rose - Point M et l'Association Nourane réunis pour célébrer la solidarité, l'espoir et la force des femmes

À l'occasion d'Octobre Rose, Point M et l'Association Nourane se sont réunis le samedi 10 octobre à la boutique Point M de Carrefour La Marsa pour un événement placé sous le signe de la sensibilisation au cancer du sein, du partage et de la solidarité.

Cette rencontre a rassemblé des médecins et des représentants de l'Association Nourane, des femmes ayant surmonté le cancer du sein ainsi que des représentants des médias, autour d'un moment d'échange et de sensibilisation.

À travers des témoignages inspirants et des échanges riches en émotions, l'événement a mis en lumière la force, le courage et la résilience des femmes ayant traversé l'épreuve de la maladie, tout en rappelant l'importance de la sensibilisation et de la prévention du cancer du sein.

La beauté au-delà de l'apparence

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Fidèle à sa vision de la beauté comme source de confiance et de bien-être, Point M a également proposé un moment beauté dédié aux participantes, soulignant l'importance de prendre soin de soi et de se réapproprier son image à chaque étape de la vie.

À travers cette initiative, Point M souhaite rappeler que la beauté va bien au-delà de l'apparence : elle peut être une source de confiance, de réconfort et d'épanouissement, notamment dans les parcours de vie marqués par la maladie.

En collaboration avec l'Association Nourane, Point M réaffirme son engagement sociétal et sa volonté de soutenir des initiatives porteuses de sens, qui placent l'humain, l'écoute et la solidarité au cœur de leurs priorités.

Cette rencontre a également été l'occasion de valoriser les parcours des femmes, de mettre en lumière leur résilience et de rappeler l'importance d'une sensibilisation continue au cancer du sein.

À propos de Point M

Enseigne tunisienne spécialisée dans la beauté, le parfum et les soins, Point M accompagne ses clients au quotidien à travers une sélection de marques et de produits dédiés à leurs envies et à leurs besoins.

Au-delà de son activité commerciale, Point M souhaite contribuer à des initiatives porteuses de sens, en plaçant le bien-être, la confiance en soi et la solidarité au cœur de ses engagements.

À propos de l'Association Nourane

L'Association Nourane est une association tunisienne engagée dans la lutte et prévention des maladies cancéreuses. À travers ses actions de sensibilisation, de prévention et d'accompagnement, elle œuvre à informer le public, à encourager le dépistage précoce et à soutenir les femmes concernées par la maladie.

Par son engagement, l'association contribue à promouvoir une meilleure sensibilisation au cancer du sein et à porter un message de solidarité, d'espoir et de soutien aux femmes et à leurs familles.

Parce que la beauté est aussi une force intérieure, Point M s'engage aux côtés des femmes pour que chaque histoire porte un message d'espoir.