Tunisie: « Petit Pays, Je T'aime Beaucoup » - Djerba célèbre son patrimoine à travers la photographie et l'art de vivre

Du 22 au 25 octobre 2026, l'île de Djerba accueillera la troisième édition de « Petit Pays, Je T'aime Beaucoup », un événement culturel organisé par L.I.V Advisory, en partenariat avec Djerba Destination. Après Gammarth et Sfax, ce nouveau chapitre met à l'honneur la richesse patrimoniale, l'identité culturelle et l'art de vivre djerbiens, à travers une exposition photographique, des archives inédites et un parcours immersif à la découverte des trésors de l'île. Le vernissage de l'exposition aura lieu le jeudi 22 octobre à 18 h, à la Galerie Insular, au cœur de Djerbahood.

Après deux premières étapes organisées à Gammarth en septembre 2024, puis à Sfax en avril 2025, le projet culturel et artistique « Petit Pays, Je T'aime Beaucoup » poursuit son exploration des richesses tunisiennes en faisant escale à Djerba pour sa troisième édition. Présentée lors d'une conférence de presse le 12 octobre 2026, cette nouvelle édition confirme l'ambition de ses initiateurs : porter un regard renouvelé sur la Tunisie et valoriser ses territoires à travers l'art, la mémoire et la découverte culturelle.

Organisé par L.I.V Advisory, en partenariat avec Djerba Destination, l'événement se déroulera du 22 au 25 octobre 2026 et proposera une expérience qui dépasse le cadre traditionnel de l'exposition pour inviter le public à découvrir Djerba dans toute son authenticité.

Une exposition photographique enrichie par de nouveaux regards et des archives inédites

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Point central de cette édition, l'exposition photographique prendra ses quartiers à la Galerie Insular, située dans le village artistique de Djerbahood. Son vernissage est prévu le jeudi 22 octobre à 18 h.

Le collectif artistique s'agrandit à l'occasion de cette nouvelle étape, accueillant de nouveaux artistes et enrichissant ainsi la diversité des regards portés sur l'île. À travers leurs œuvres, les photographes explorent les paysages, l'architecture, les traditions et les expressions de la vie quotidienne qui font la singularité de Djerba.

Cette édition accordera également une place particulière à la mémoire visuelle de l'île, grâce à la présentation de la collection de cartes postales anciennes de M. Samir Sallemi. Ces documents offriront un témoignage précieux sur l'évolution des paysages, des lieux et des modes de vie djerbiens au fil du temps.

L'exposition présentera aussi des photographies d'archives de Pierre Gauthier Delaye, architecte de l'ancien hôtel El Menzel dans les années 1970. Ces images permettront de revisiter une page de l'histoire architecturale et touristique de Djerba, tout en mettant en perspective les transformations qui ont façonné son identité contemporaine.

En faisant dialoguer photographie contemporaine, archives historiques et mémoire collective, « Petit Pays, Je T'aime Beaucoup » entend faire de l'image un véritable outil de transmission culturelle et de valorisation du patrimoine tunisien.

Un parcours immersif au coeur du patrimoine djerbien

Au-delà de l'exposition, cette troisième édition propose un parcours de découverte consacré aux traditions, aux savoir-faire et aux lieux emblématiques de l'île. Cette approche immersive vise à rapprocher les visiteurs du patrimoine vivant de Djerba, en privilégiant la rencontre avec son histoire, ses paysages et ses pratiques ancestrales.

Le programme comprend notamment la visite d'une huilerie souterraine à Midoun, témoignage des techniques traditionnelles de production de l'huile d'olive et du savoir-faire transmis de génération en génération.

Les participants découvriront également le Musée du patrimoine traditionnel de Houmet Souk, un espace consacré à la mémoire culturelle de l'île, à ses traditions et à ses modes de vie.

Le parcours se poursuivra dans le village de Guellala, réputé pour son artisanat et son savoir-faire ancestral en matière de poterie, avec une visite de son musée, consacré à cet art emblématique de l'identité djerbienne.

Une balade à vélo entre les différents lieux de visite viendra compléter cette expérience, offrant une manière conviviale et immersive de parcourir l'île, de découvrir ses paysages et de mieux appréhender les liens entre son patrimoine naturel, culturel et humain.

À travers ce programme, l'événement propose une lecture plurielle de Djerba, où l'art, l'histoire, l'artisanat et les mobilités douces se conjuguent pour offrir une expérience culturelle authentique.

L'art comme vecteur de valorisation du patrimoine tunisien

Porté par un collectif d'artistes photographes, « Petit Pays, Je T'aime Beaucoup » s'inscrit dans une démarche de valorisation de la richesse culturelle et patrimoniale de la Tunisie. Le projet entend mettre en lumière la diversité des territoires, la singularité de leurs identités et la richesse des savoir-faire qui contribuent à façonner le patrimoine national.

Les précédentes éditions de Gammarth et de Sfax ont posé les bases d'une initiative qui fait dialoguer création contemporaine, mémoire et découverte. À Djerba, cette démarche se poursuit avec une dimension supplémentaire : celle de la transmission de la mémoire visuelle, grâce à l'intégration de collections historiques et de photographies d'archives.

Au-delà de sa dimension artistique, le projet ambitionne également de sensibiliser le public à la préservation du patrimoine et aux enjeux sociaux et environnementaux qui concernent les territoires. Il défend ainsi une approche culturelle où l'art contribue à renforcer le lien entre les habitants, leur histoire et leur environnement.

Djerba, une destination à découvrir autrement

En associant une exposition photographique, des archives historiques, des visites patrimoniales et une balade à vélo, la troisième édition de « Petit Pays, Je T'aime Beaucoup » invite le public à découvrir Djerba sous un angle différent, au plus près de son authenticité et de ses richesses souvent méconnues.

Organisé du 22 au 25 octobre 2026 par L.I.V Advisory, en partenariat avec Djerba Destination, cet événement entend contribuer au rayonnement culturel de l'île et encourager une découverte plus approfondie de son patrimoine matériel et immatériel.

Plus qu'une exposition, « Petit Pays, Je T'aime Beaucoup » se présente comme une invitation à prendre le temps de regarder, de comprendre et de rencontrer Djerba, à travers ses images, ses lieux, ses traditions et les histoires qui continuent de façonner son identité.