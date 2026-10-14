Tunisie: Le Kef - Les urgences se digitalisent pour mieux informer les patients

L'hôpital régional du Kef s'apprête à mettre en service un nouveau système numérique intelligent destiné à améliorer l'information et l'orientation des patients au sein du service des urgences.

Déployé sous le slogan « La technologie au service du patient... pour des urgences plus organisées et efficaces », ce dispositif repose sur un système d'information à la fois visuel et sonore.

Grâce à des écrans installés dans le service et à des annonces vocales en arabe, les patients pourront notamment être informés de la disponibilité des résultats de leurs analyses de laboratoire et de leurs examens radiologiques. L'objectif est de faciliter l'accès à l'information et de limiter les déplacements inutiles au sein des urgences.

Le système permettra également d'appeler les patients pour leur consultation de manière plus claire et organisée. Il offrira par ailleurs un suivi de la liste d'attente selon l'ordre de priorité médicale, contribuant ainsi à améliorer la gestion des flux et la fluidité du travail au sein du service.

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À travers cette initiative, l'hôpital régional du Kef entend améliorer l'expérience des patients, faciliter la communication avec le personnel soignant et renforcer la digitalisation de l'organisation des urgences.

Le projet présente également la particularité d'avoir été conçu et réalisé localement. Il associe expertise en gestion hospitalière et innovation technologique, illustrant la capacité des établissements de santé tunisiens à développer leurs propres solutions numériques adaptées aux besoins des patients et des professionnels de santé.