Tunisie: Le Kef - Les urgences se digitalisent pour mieux informer les patients

14 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

L'hôpital régional du Kef s'apprête à mettre en service un nouveau système numérique intelligent destiné à améliorer l'information et l'orientation des patients au sein du service des urgences.

Déployé sous le slogan « La technologie au service du patient... pour des urgences plus organisées et efficaces », ce dispositif repose sur un système d'information à la fois visuel et sonore.

Grâce à des écrans installés dans le service et à des annonces vocales en arabe, les patients pourront notamment être informés de la disponibilité des résultats de leurs analyses de laboratoire et de leurs examens radiologiques. L'objectif est de faciliter l'accès à l'information et de limiter les déplacements inutiles au sein des urgences.

Le système permettra également d'appeler les patients pour leur consultation de manière plus claire et organisée. Il offrira par ailleurs un suivi de la liste d'attente selon l'ordre de priorité médicale, contribuant ainsi à améliorer la gestion des flux et la fluidité du travail au sein du service.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À travers cette initiative, l'hôpital régional du Kef entend améliorer l'expérience des patients, faciliter la communication avec le personnel soignant et renforcer la digitalisation de l'organisation des urgences.

Le projet présente également la particularité d'avoir été conçu et réalisé localement. Il associe expertise en gestion hospitalière et innovation technologique, illustrant la capacité des établissements de santé tunisiens à développer leurs propres solutions numériques adaptées aux besoins des patients et des professionnels de santé.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.