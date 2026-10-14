Tunisie: Le groupe tunisien Elloumi prévoit d'investir 17 millions d'euros dans une troisième usine de Coficab au Portugal

La nouvelle unité, prévue à Guarda, sera consacrée à la transformation du cuivre. Cet investissement vise à renforcer les capacités industrielles du groupe et à diversifier ses débouchés vers les énergies renouvelables, la robotique, l'automatisation industrielle et les centres de données.

Le groupe industriel tunisien Elloumi prévoit d'investir 17 millions d'euros dans la construction d'une troisième unité de production de sa filiale Coficab à Guarda, au Portugal. Ce projet vise à renforcer les capacités industrielles de l'entreprise et à développer ses activités dans la transformation du cuivre. La mise en production de la nouvelle usine est prévue en 2028, selon des informations publiées par le quotidien économique portugais Jornal de Negócios et relayées en octobre 2026 par l'Association portugaise des fabricants pour l'industrie automobile (AFIA).

La nouvelle installation sera consacrée à la transformation intégrée du cuivre, une matière première essentielle à la fabrication des câbles et faisceaux électriques produits par Coficab. Ce projet doit permettre au groupe d'accroître ses capacités de production, d'intégrer de nouvelles technologies industrielles et de diversifier ses débouchés au-delà du secteur automobile traditionnel.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Citée par Jornal de Negócios dans un article publié le 12 octobre 2026, Teresa Forte, directrice de Coficab Portugal, a indiqué que cette expansion devait favoriser l'accès à de nouveaux marchés, notamment ceux des énergies renouvelables, de la robotique, de l'automatisation industrielle et des centres de données.

Un chiffre d'affaires prévisionnel de 547 millions d'euros en 2026

Cette expansion intervient dans un contexte de croissance attendue de l'activité de Coficab Portugal. Selon les données rapportées par Jornal de Negócios, l'entreprise prévoit de réaliser un chiffre d'affaires d'environ 547 millions d'euros en 2026, contre 435 millions d'euros en 2025, soit une hausse prévisionnelle de 26 %.

La société vise également une production de 2,16 millions de kilomètres de câbles en 2026, destinés notamment aux véhicules électriques et aux systèmes de conduite intelligente. Ces chiffres correspondent à des objectifs pour l'exercice en cours et ne constituent pas des résultats annuels définitifs.

L'activité portugaise conserve par ailleurs une forte orientation exportatrice. En 2025, les exportations de Coficab Portugal ont atteint 407 millions d'euros, selon les chiffres publiés par le média économique portugais. L'entreprise commercialise ses produits dans 34 pays et prévoit de maintenir une part des exportations représentant environ 95 % de son chiffre d'affaires.

Une présence industrielle renforcée au Portugal

Implanté à Guarda depuis 1993, Coficab y dispose de deux unités de production et d'un centre technique de recherche et développement. L'ensemble emploie plus de 1 000 personnes, selon les informations publiées par la presse portugaise.

Le nouvel investissement s'inscrit dans la continuité du développement industriel du groupe au Portugal. En 2014, Coficab avait investi 12 millions d'euros dans l'extension de ses installations et le développement de son centre technique. Une deuxième usine avait ensuite été construite à Guarda, pour un investissement annoncé de 38 millions d'euros.

À l'échelle internationale, Coficab est spécialisé dans la fabrication de fils et de câbles destinés notamment à l'industrie automobile. Le groupe développe également ses activités pour répondre aux besoins liés à l'électrification des véhicules et aux nouvelles technologies industrielles.

En 2025, Coficab Portugal a reçu une mention honorifique dans la catégorie des multinationales lors des Prix de l'exportation et de l'internationalisation, organisés par Jornal de Negócios et Novo Banco, en partenariat avec Iberinform. Cette distinction a récompensé son activité internationale et sa capacité d'adaptation aux contraintes logistiques et aux transformations des chaînes d'approvisionnement.

Avec cette troisième unité de production, le groupe Elloumi entend consolider son implantation industrielle au Portugal et accompagner l'évolution de la demande en câbles et solutions de connectivité, dans l'automobile comme dans les secteurs énergétiques et technologiques.