Tunisie: Les pluies importantes après le passage d'une dépression atmosphérique

La Tunisie devrait connaître une période de stabilité météorologique au cours des prochains jours, avec des températures automnales modérées, comprises entre 20 et 28 °C durant la journée. De nouvelles perturbations accompagnées de précipitations pourraient toutefois faire leur apparition après le 22 octobre, selon les premières tendances des modèles numériques, a indiqué Amer Bahba, professeur agrégé de géographie, chercheur en climatologie et spécialiste de la météorologie.

Intervenant sur les ondes de Diwan FM, l'expert, qui anime la page « Observatoire tunisien de la météo et du climat », a précisé que les températures diurnes devraient varier entre 21 et 23 °C dans les régions occidentales en altitude. Durant la nuit et aux premières heures de la matinée, le mercure pourrait descendre entre 10 et 13 °C, notamment dans les hauteurs du Kef, de Siliana, de Thala, de Kasserine et de Makthar.

Concernant les perspectives pour la fin du mois, Amer Bahba a indiqué que les modèles météorologiques laissaient entrevoir, à titre préliminaire, la possibilité de nouvelles perturbations au cours de la troisième décade d'octobre, plus précisément après le 22 octobre. Il a néanmoins souligné que ces prévisions restent susceptibles d'évoluer au fil des prochaines mises à jour et que l'ampleur des éventuelles précipitations devra être confirmée.

Des précipitations dans le Sud tunisien

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Revenant sur la dernière dépression atmosphérique, le spécialiste a affirmé que les perturbations qui l'accompagnaient avaient pris fin et s'étaient dissipées dans les différentes régions concernées. Formée initialement au-dessus du désert, cette dépression s'est ensuite déplacée vers l'ouest de la Libye, provoquant des effets variables dans le sud de la Tunisie et sur le territoire libyen.

En Tunisie, des précipitations appréciables ont été enregistrées dans les gouvernorats de Tataouine et de Médenine, notamment dans le nord du gouvernorat de Tataouine. Les zones de Bir Lahmar, d'Oued El Khil et les secteurs désertiques environnants ont été particulièrement concernés, de même que certaines parties du gouvernorat de Médenine.

Ces pluies ont entraîné l'écoulement de plusieurs oueds dans la région, dont Oued El Gamh, dans la ville de Tataouine. Un puissant éclair orageux a également été signalé à l'ouest de la délégation de Bir Lahmar.

Des inondations dans l'ouest de la Libye

Les perturbations ont été plus intenses dans les régions occidentales de la Libye, notamment dans le Grand Tripoli. Selon Amer Bahba, un important nuage orageux a provoqué de fortes précipitations en l'espace de deux heures, particulièrement dans le secteur de Souk El Joumaa.

Le niveau de l'eau aurait dépassé un mètre, voire un mètre et demi, dans plusieurs quartiers, entraînant la submersion de véhicules. L'expert a expliqué que ces inondations étaient liées à l'intensité des précipitations sur une courte période, mais également aux difficultés d'évacuation des eaux pluviales et à la configuration de certaines zones situées en contrebas.

Les prochaines actualisations des prévisions permettront de préciser si les perturbations envisagées après le 22 octobre se confirmeront et quelles régions tunisiennes pourraient être concernées.