Afrique: BIGTECH Africa 2026 - 24 start-up tunisiennes soutenues par la KOICA, l'OIT et le ministère de la Formation professionnelle et de l'Emploi

Le salon BIGTECH Africa 2026 se tient les mardi 13 et mercredi 14 octobre à la Cité de la Culture de Tunis.

Dans le cadre du projet IPTIC, financé par la République de Corée à travers l'Agence Coréenne de coopération internationale (KOICA) et mis en œuvre par l'Organisation Internationale du Travail (OIT) et le ministère de la Formation professionnelle et de l'Emploi, 24 start-ups de Tunis, Sousse et Sfax y sont accompagnées.

Lancé en 2022 en faveur des jeunes et des femmes, le projet IPTIC (Impact des politiques et création d'emplois dans les TIC en Tunisie) appuie le ministère dans la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour l'emploi et soutient la création directe d'emplois décents dans le numérique.

L'accès des start-ups aux marchés nationaux et internationaux figure parmi ses axes d'intervention.

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Organisé par TPM Events sous l'égide du ministère des Technologies de la communication, BIGTECH Africa s'affirme, pour sa troisième édition, comme une plateforme panafricaine de la transformation numérique, de l'investissement et de la coopération Sud-Sud.

Après avoir réuni plus de 4 500 participants, 110 exposants et 34 investisseurs lors de l'édition 2025, l'événement offre une vitrine stratégique aux jeunes entreprises.

Préparée conjointement par l'équipe IPTIC de l'OIT et le ministère de la Formation professionnelle et de l'Emploi, cette participation s'organise autour d'un stand commun aux couleurs du ministère, de l'OIT et de la KOICA.

Neuf start-up, trois par gouvernorat, y présentent leurs solutions jusqu'au 14 octobre.

Quinze autres, cinq par gouvernorat, bénéficient de pass d'accès aux rendez-vous d'affaires, organisés avec des entreprises clientes et partenaires, ainsi qu'avec des investisseurs et des organismes de financement.

Les start-up présentes représentent les filières identifiées comme prioritaires dans chaque gouvernorat par un comité local réunissant des représentants de l'administration, des partenaires sociaux et de l'écosystème de l'innovation : « Education, Art et Culture Tech » à Tunis, « Green Tech » à Sousse et « Deep Tech » à Sfax.

Parmi elles : Ktebi Ktebek (Tunis), Agri Drone Discovery (Sousse) et TufraTech (Sfax).

Pour la KOICA, cette participation traduit la volonté de la coopération coréenne de transformer le renforcement des capacités en opportunités économiques concrètes pour les jeunes entrepreneurs tunisiens.

Ce soutien s'inscrit dans un engagement plus large de la KOICA en faveur de l'innovation en Tunisie, de la modernisation de la plateforme e-people à l'agriculture intelligente face au changement climatique.

Cette coopération illustre un partenariat tuniso-coréen tourné vers l'innovation et l'emploi des jeunes et des femmes.

À propos

KOICA : agence gouvernementale de la République de Corée créée en 1991, chargée de la coopération internationale pour le développement. En Tunisie, ses interventions couvrent notamment le numérique, l'agriculture intelligente et l'emploi des jeunes.

OIT : institution spécialisée des Nations Unies fondée en 1919, l'Organisation internationale du Travail réunit les gouvernements, les organisations d'employeurs et celles de travailleurs de plus de 180 États membres pour promouvoir l'emploi décent et les droits au travail.

IPTIC : lancé en 2022 et financé par la KOICA, le projet Impact des politiques et création d'emplois dans les TIC en Tunisie est mis en oeuvre par l'OIT avec le ministère de la Formation professionnelle et de l'Emploi. Il appuie la Stratégie nationale pour l'emploi et soutient la création d'emplois décents dans le numérique, en faveur des jeunes et des femmes.