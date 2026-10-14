Tunisie: Journée mondiale de la normalisation - L'économie circulaire et la normalisation, des leviers de compétitivité industrielle en Tunisie

Tunis — L'économie circulaire et la normalisation constituent désormais des piliers indispensables de la compétitivité industrielle, de la sécurité d'approvisionnement et de la souveraineté économique, c'est le message clé adressé lors d'un séminaire organisé mercredi à Tunis, par l'Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI) à l'occasion de la Journée mondiale de la normalisation.

En effet, dans un contexte marqué par la nécessité d'optimiser les ressources, de réduire les déchets et de promouvoir des modes de production et de consommation responsables, la normalisation constitue un levier essentiel pour accompagner le développement de l'économie circulaire et favoriser l'adoption de bonnes pratiques par les entreprises.

S'exprimant à l'ouverture de ce séminaire ayant pour thème "L'économie circulaire comprendre pour agir à travers la normalisation", le Secrétaire d'État auprès du ministre chargé de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, chargé de la Transition énergétique, Wael Chouchene, a souligné que face à la pression croissante sur les ressources en eau et en énergie, au renchérissement des matières premières et à la dépendance envers les intrants importés, l'industrie doit repenser ses modes de production pour créer davantage de valeur avec moins de ressources.

Cette exigence est d'autant plus critique que 70% des exportations tunisiennes de marchandises sont destinées au marché européen. Ainsi, "la responsabilité des décideurs et des industriels est d'anticiper et de préparer les évolutions réglementaires et environnementales du principal partenaire commercial de la Tunisie, plutôt que de les subir".

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La normalisation, levier de compétitivité et de traçabilité

Le Secrétaire d'État a souligné qu'une norme ne se réduit pas à un document technique : elle représente un langage partagé, une garantie de confiance et une condition d'accès aux marchés.

Pour les entreprises, et particulièrement les PME, l'appropriation des référentiels de durabilité permet d'améliorer la traçabilité des produits, de valoriser les matières secondaires et les sous-produits et de limiter les pertes d'eau, de matières et d'énergie dans des secteurs stratégiques comme l'agroalimentaire, les industries mécaniques et électriques, les matériaux de construction et le textile-habillement.

Pour ce faire, le Secrétaire d'État a fixé trois axes de travail prioritaires. Il s'agit d'abord d'identifier les normes et référentiels prioritaires pour soutenir la transition circulaire des filières industrielles clés.

Il s'agit, par ailleurs, de multiplier les projets pilotes avec des entreprises volontaires afin de démontrer concrètement les gains économiques et environnementaux et de renforcer l'accompagnement technique et pratique des PME, pour que la normalisation devienne un outil accessible de performance et d'innovation.

Chouchene a, en outre, insisté sur la dimension continentale du dossier, affirmant que l'Afrique ne doit plus être un simple espace d'application de règles définies ailleurs. Le continent possède ses propres réalités industrielles, ses contraintes et ses ressources, et doit faire entendre sa voix au sein des instances internationales et régionales de normalisation , pour défendre les intérêts de ses entreprises.

De son côté, le Directeur Général de l'INNORPI, Nafaa Boutiti, a précisé que les normes apportent les méthodes et règles partagées indispensables pour repenser le modèle linéaire industriel, fondé sur l'extraction, la production et l'élimination pour privilégier une approche axée sur la prévention des déchets, la réutilisation, la réparation, le recyclage et la valorisation des ressources.

Pour passer des principes à l'action, les acteurs économiques ont besoin de références communes, de méthodes fiables et de règles partagées. C'est précisément là que la normalisation prend tout son sens, a-t-il indiqué.

Selon lui, la normalisation contribue également à créer un langage commun entre les pouvoirs publics, les entreprises, les consommateurs, les chercheurs et les différents acteurs des chaînes de valeur.

Ainsi, la normalisation ne se limite pas à définir des exigences techniques. Elle constitue un véritable levier de transformation économique, de soutien à l'innovation et de création de valeur durable, a-t-il conclu.

Le développement de l'économie circulaire en Tunisie, s'inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale de transition écologique à l'horizon 2035-2050, lancée en 2023. Cette stratégie prévoit, entre autres objectifs, la promotion de modes de production et de consommation durables et une meilleure valorisation des ressources. Il s'agit notamment du tri et du traitement des déchets ménagers, le compostage des déchets organiques, la production de biogaz et la valorisation des déchets de construction.