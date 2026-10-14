Tunisie: Taekwondo - En marge du Grand Prix de Paris - Médiocre !

Le bilan de la participation tunisienne au Grand Prix de Paris n'a pas été aussi reluisant que l'on pouvait penser.

La Tunisie a conclu ce Grand Prix avec une médaille de bronze remportée par Moataz Ifaoui. Il a enregistré les résultats ci-après : seizièmes de finale : victoire contre le Français Hugo Perol; huitièmes de finale : Victoire contre le Russe Rafael Oukaïev; quarts de finale : victoire contre l'Italien Simone Alessio; demi-finale : défaite face au Britannique Caden Cunningham. Wafa Mesghouni s'est inclinée, pour sa part en quarts de finale de la catégorie des-67 kg face à l'Ivoirienne Ruth Gbagbi, sur le score de deux rounds à zéro (8-0 / 11-9). Elle s'était qualifiée pour les huitièmes de finale après avoir battu la Turque Sevval Cakal (7-0 / 4-4), puis pour les quarts de finale, en s'imposant face à la Tchèque Petra Stolbova (10-0 / 4-2).

Chaima Toumi, elle, a débuté sa participation par une victoire importante face à une médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Paris, en s'imposant deux rounds à zéro (2-0). Elle a été battue en huitièmes de finale de la catégorie des -57 kg par la championne du monde jordanienne Fadia Kharfan, sur le score de deux rounds à un (2-0/5-11/2-12).

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Rappelons qu'elle s'était inclinée en finale des championnats du monde féminins, en septembre dernier, face à cette même adversaire jordanienne.

Chaima a, pourtant, entamé le combat avec force, ce qui lui a permis de remporter le premier round, confirmant ainsi sa préparation et sa capacité à rivaliser avec la championne jordanienne.

Elle a maintenu sa dynamique lors du deuxième round, avant que la physionomie du combat ne bascule progressivement : Fadia Kharfan a réussi à revenir au score et à s'adjuger la manche, poussant le duel jusqu'au troisième round, finalement remporté par la Jordanienne.

Un bilan médiocre qui dénote une baisse de régime incompréhensible, surtout au niveau de champions confirmés.