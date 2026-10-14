Tunisie: Taekwondo - En marge du Grand Prix de Paris - Médiocre !

13 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par Kamel Ghattas

Le bilan de la participation tunisienne au Grand Prix de Paris n'a pas été aussi reluisant que l'on pouvait penser.

La Tunisie a conclu ce Grand Prix avec une médaille de bronze remportée par Moataz Ifaoui. Il a enregistré les résultats ci-après : seizièmes de finale : victoire contre le Français Hugo Perol; huitièmes de finale : Victoire contre le Russe Rafael Oukaïev; quarts de finale : victoire contre l'Italien Simone Alessio; demi-finale : défaite face au Britannique Caden Cunningham. Wafa Mesghouni s'est inclinée, pour sa part en quarts de finale de la catégorie des-67 kg face à l'Ivoirienne Ruth Gbagbi, sur le score de deux rounds à zéro (8-0 / 11-9). Elle s'était qualifiée pour les huitièmes de finale après avoir battu la Turque Sevval Cakal (7-0 / 4-4), puis pour les quarts de finale, en s'imposant face à la Tchèque Petra Stolbova (10-0 / 4-2).

Chaima Toumi, elle, a débuté sa participation par une victoire importante face à une médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Paris, en s'imposant deux rounds à zéro (2-0). Elle a été battue en huitièmes de finale de la catégorie des -57 kg par la championne du monde jordanienne Fadia Kharfan, sur le score de deux rounds à un (2-0/5-11/2-12).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Rappelons qu'elle s'était inclinée en finale des championnats du monde féminins, en septembre dernier, face à cette même adversaire jordanienne.

Chaima a, pourtant, entamé le combat avec force, ce qui lui a permis de remporter le premier round, confirmant ainsi sa préparation et sa capacité à rivaliser avec la championne jordanienne.

Elle a maintenu sa dynamique lors du deuxième round, avant que la physionomie du combat ne bascule progressivement : Fadia Kharfan a réussi à revenir au score et à s'adjuger la manche, poussant le duel jusqu'au troisième round, finalement remporté par la Jordanienne.

Un bilan médiocre qui dénote une baisse de régime incompréhensible, surtout au niveau de champions confirmés.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.