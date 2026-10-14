Tunisie: L'USBG s'installe à la deuxième place - Au-delà des attentes...

Brillant vainqueur de son duel avec Maher Kanzari, Sofiene Hidoussi réussit parfaitement son entame de saison.

En battant le CA après ses 26 matches consécutifs d'invincibilité en championnat, l'USBG a confirmé qu'elle entend rompre avec ses démarrages laborieux qui l'ont reléguée avant au statut d'équipe du bas du tableau qui joue pour sauver sa peau.

Il faut reconnaître que le choix de Sofiene Hidoussi comme entraîneur, dès le départ, a été déterminant après un sans-faute des « Jaune et Noir » lors des cinq premières journées avec 3 victoires et deux nuls.

C'est bien au-delà de l'objectif et des prévisions les plus optimistes avant le coup d'envoi du championnat pour un groupe construit à la hâte, sans pouvoir disputer le moindre match de préparation.

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C'est à peine croyable cette moisson magnifique de 11 points et cette position de dauphin du classement, à un point seulement du leader actuel, l'Espérance.

Une trêve bénéfique

Bien que physiquement pas au top pour ne pas dire bien en dessous du minimum requis, les « Jaune et Noir » ont réussi à bien négocier leurs matches d'avant la trêve.

Une victoire salutaire à Béja par 2 buts à 1, un nul prolifique en buts à Monastir par 3 à 3, un partage des points avec le CSS par 1 à 1 et un succès sur le fil sur le CSHL par 1 à 0.

De bons résultats tirés par les cheveux certes mais qui ont mis en confiance un groupe en panne d'arguments physiques et dont le dispositif n'était pas encore bien huilé.

Trois semaines de répit ont permis à Hidoussi de rattraper le retard physique et de surmonter les nombreux handicaps.

Le choc au sommet avec le CA est venu au bon moment avec un enjeu qui fait couler la salive: une victoire aux retombées spectaculaires qui hisserait les coéquipiers de Mohamed Lahbib Yeken en haut du tableau.

Il ne restait à Hidoussi qu'à mettre les bons ingrédients et à ses joueurs qu'à mettre le coeur pour que leur rêve doré devienne réalité.

Mission accomplie après un match palpitant et un but de la délivrance à une minute de la fin du temps additionnel qui n'a laissé aucune chance à Maher Kanzari et sa bande de répliquer.

Ce n'était pas pourtant une partie facile pour Hidoussi sans arrière gauche après le forfait de dernière minute de Timoumi, seul titulaire après le départ de Ghazi Abderrazak et Adem Taous.

Sans aussi Idriss Mhirsi et Borhan Hakimi, deux éléments-clés de l'animation offensive. Hidoussi a eu l'astuce de faire jouer Aymen Amri arrière gauche et de déplacer l'ex-Clubiste Ghazi Ayadi comme joueur d'attaque sur ce même couloir alors qu'il est milieu central.

Il a fait d'une pierre deux coups : bien occuper ce flanc et mettre Ghaith Zâalouni sous l'éteignoir. Il a, en outre, donné plus de liberté de manoeuvre à Daniel Oboh dans l'entrejeu pour la projection en attaque.

Ce dernier, qui a inscrit le but du succès face au CSHL à cinq minutes de la fin, ouvre le chemin du but contre le CA et facilite la partie.

Après que les hommes de Kanzari sont parvenus à égaliser, Hidoussi a attendu le bon timing pour faire un bon coaching : entrée de Wael Salhi.

Un joker gagnant qui va offrir à l'USBG comme par enchantement le but des trois points. Sofiene Hidoussi a bien le droit d'être aux anges après avoir cousu de main maître une victoire retentissante.