Tunisie: Nabeul - Campagne de vaccination anti-HPV au dispensaire de Sidi Amor - «Le meilleur cadeau pour nos filles»

Elles étaient nombreuses à assister à la Journée de sensibilisation et de vaccination contre le HPV, hier, au dispensaire du quartier Sidi Amor, à Nabeul. (Photos: Abdel Aziz HALI)

Le papillomavirus humain (HPV) est responsable de «plus de 95% des cancers du col de l'utérus en Tunisie», selon Dr Zouhaira Ben Aichaouia, médecin major de la santé publique et responsable du programme «Éducation pour la santé» au sein de la Direction de la santé publique de Nabeul.

À l'occasion de la Journée internationale des filles -- un événement célébré chaque année le 11 octobre --, la Direction régionale de la santé de Nabeul a organisé, hier, au centre de santé de base (dispensaire) du quartier populaire de Sidi Amor une journée de sensibilisation et de vaccination contre le papillomavirus humain (HPV) pour les filles de 12 à 25 ans.

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«Dans le cadre de l'Octobre rose, on a profité de cette journée internationale des filles pour prendre en charge mutuellement la mère et sa fille, les deux générations, pour non seulement encourager le dépistage contre le cancer du sein, mais aussi promouvoir vaccin anti-HPV qui protège contre les infections virales responsables de la grande majorité des cancers (col de l'utérus, anus, gorge) et des verrues génitales (condylomes).

Il est à rappeler que le cancer du col de l'utérus est le deuxième cancer qui frappe la femme en Tunisie», souligne Dr Ilyes Soukah, gynécologue-obstétricien à Nabeul. «Une dose du vaccin anti-HPV faite correctement entre 9 et 16 ans protège nos filles contre le cancer du col de l'utérus à 90%. Ce vaccin est une chance énorme. On a bataillé pour obtenir ce vaccin, surtout gratuitement.

N'oublions jamais que le cancer du col utérin est un cancer dont la prise en charge est très lourde et coûteuse. De plus, c'est un type de cancer très invasif qui, dans les stades primaires, même avec des traitements, impacte la qualité de vie de la malade. La proximité des organes nobles comme la vessie et le rectum cause rapidement leur contamination par ce cancer.

Ainsi ce vaccin est le meilleur cadeau que les parents puissent offrir à leurs filles. Ce vaccin n'est pas nouveau. Il existe depuis une vingtaine d'années et il a déjà fait ses preuves ailleurs. Une dose qui protège pour la vie, c'est une chance à ne pas rater», ajoute-t-il.

«Un vaccin préventif»

Selon Dr Zouhaira Ben Aichaouia, médecin major de la santé publique et responsable du programme «Éducation pour la santé» au sein de la Direction de la santé publique de Nabeul, le papillomavirus humain (HPV) est responsable de «plus de 95% des cancers du col de l'utérus en Tunisie».

«Depuis 2025, le vaccin anti-HPV est disponible gratuitement dans les dispensaires publics et pour les filles scolarisées en sixième année de l'enseignement primaire dans le cadre du calendrier vaccinal du programme national de vaccination», fait encore savoir Dr Ben Aichaouia. «La sensibilisation est notre travail quotidien dans les dispensaires locaux.

Les obstétriciennes des centres de santé de base oeuvrent pour vulgariser au maximum l'information et convaincre les mamans à vacciner leurs filles contre le HPV et combattre les fausses idées et les campagnes de désinformation ciblant ce vaccin préventif. Non, ce vaccin ne rend pas les filles stériles et n'a pas d'effets indésirables.

Au contraire, il les protège. D'ailleurs, on ne rate pas l'occasion pour donner des exemples de jeunes filles et de femmes ayant été vaccinées. La sensibilisation est notre cheval de bataille pour barrer la route au cancer du col de l'utérus», conclut-elle.

Outre la présence des élus locaux et des professionnels de santé, plusieurs femmes accompagnées de leurs filles étaient au rendez-vous.

«Je suis à 100% convaincue de l'importance de ce vaccin, d'où la présence de ma fille avec moi aujourd'hui. Mieux vaut prévenir que guérir», déclare Mme Monia, rencontrée sur les lieux.