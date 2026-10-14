Afrique du Sud: Les exportations chinoises mettent en péril le secteur de l'industrie

Les usines d'Afrique du Sud à la peine face à l'arrivée massive des produits chinois. Le secteur manufacturier souffre particulièrement, conséquence de la guerre douanière entre la Chine et les États-Unis, l'Afrique du Sud importe de plus en plus de biens chinois.

Avec des barrières douanières trop élevées aux États-Unis, Pékin doit trouver de nouveaux débouchés et l'Afrique du Sud est une cible de choix pour les exportateurs chinois.

Depuis le début de l'année, 29 % supplémentaires de produits chinois ont été expédiés en Afrique du Sud par rapport à l'année dernière, tels que des téléphones, des automobiles, des machines, des outils ou des panneaux solaires.

Un pays doublement exposé à la concurrence

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Cela met particulièrement en difficulté les usines sud-africaines de biens manufacturés, car dans ces secteurs, les producteurs nationaux ne cessent de perdre des parts de marché au profit des exportateurs chinois. Et la conséquence est directe sur l'emploi : en moins de 20 ans, les effectifs manufacturiers ont reculé de 25 %. Environ 100 000 postes ont disparu en un an, tandis que les mises au chômage technique se multiplient.

Selon l'agence de notation Moody's, l'Afrique du Sud est le pays africain le plus exposé à la concurrence commerciale chinoise. Et il est même doublement exposé, car au-delà des produits finis, son industrie dépend aussi énormément d'intrants et d'équipements chinois.

Cinq nouvelles demandes de protection commerciale ont été déposées par des industriels sud-africains - ils demandent à l'État des allégements de taxes pour ne pas stopper l'activité.