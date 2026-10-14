Niger: Le cas du journaliste Moussa Kaka évoqué à la réunion de la Commission des droits de l'Homme de l'UA à Dakar

La Fédération africaine des journalistes interpelle la Commission africaine des droits de l'homme de l'UA pour qu'elle se saisisse du cas de notre confrère Moussa Kaka, journaliste nigérien, directeur de Radiotélévision Saraounia et qui a raconté pendant des années l'actualité du Niger sur nos antennes, disparu depuis un mois et demi.

Il y a une semaine, les autorités nigériennes avaient affirmé détenir Moussa Kaka, mais ses proches et son avocat sont toujours sans nouvelles.

Omar Faruk Osman, journaliste somalien et président de la Fédération africaine des journalistes, se dit choqué par cette disparition et appelle la Commission africaine des droits de l'Homme à s'impliquer dans ce dossier. Il réagit au micro de notre correspondante Léa-Lisa Westerhoff à Dakar, à l'occasion de la réunion annuelle de la Commission africaine des droits de l'homme qui se tient depuis le lundi 12 octobre dans la capitale sénégalaise.

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« Le fait que Moussa Kaka - un journaliste professionnel, un journaliste chevronné et très respecté, qui ne faisait que son travail -, le fait qu'il disparaisse ainsi en 2026 est inadmissible ! Cet événement a choqué tout le continent. Nous ne pouvons pas le prendre à la légère. Nous sommes très inquiets pour sa santé et sa sécurité. Nous souhaitons son retour sain et sauf au plus vite. Le gouvernement de Niamey a déclaré le détenir, mais le fait que sa famille, son avocat et ses collègues ne l'aient toujours pas vu et qu'il soit détenu dans un lieu tenu secret, c'est la définition d'une disparition forcée », dénonce-t-il.

Omar Faruk Osman ajoute que « le seul journaliste en Afrique dont on peut dire en 2026 qu'il est victime de disparition forcée est notre collègue Moussa Kaka. Nous exigeons qu'il soit retrouvé. Nous avons saisi la Commission africaine des droits de l'Homme. Nous ne voulons pas seulement qu'elle soit au courant, mais qu'elle agisse et qu'en tant qu'institution panafricaine chargée de la protection des droits de l'Homme, elle puisse garantir le retour en toute sécurité de notre collègue Moussa Kaka. »