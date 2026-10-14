Cameroun: Ralentissement du chantier de la future usine de fabrication de médicaments

Des entraves administratives ralentissent l'avancement des travaux de construction de l'usine de produits pharmaceutiques à Yaoundé. Pourtant, l'infrastructure, une fois mise en fonction, va produire annuellement dix milliards de comprimés d'après les promoteurs du projet, ce qui va réduire la dépendance du Cameroun et de la sous-région aux produits pharmaceutiques importés. Mardi 13 octobre, le Premier ministre Joseph Dion Nguté est venu s'enquérir du niveau d'avancement des travaux un an après leur démarrage.

Joseph Dion Nguté n'a pas manqué de porter des griefs contre certaines administrations qui ralentissent le projet. Elles n'ont pas fait ce qu'on attendait d'elles, a indiqué le chef du gouvernement, qui a même fustigé le comportement de certains agents publics. « Il n'est pas normal que certains fonctionnaires, pour des raisons que j'ignore, posent des actes qui ralentissent ce projet. On m'a signalé qu'il y a des équipements qui sont en souffrance à la douane », affirme-t-il.

Sur le site, un grand hall et un bâtiment sont en cours de construction. Mais il y a encore des besoins essentiels pour espérer rattraper le chronogramme initial.

Un enjeu sanitaire

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« À date, nous n'avons pas l'eau et l'électricité sur le site. Le ministre nous a promis que dans deux mois nous en aurons. Après un délai de deux mois, l'usine sera terminée, nous allons passer aux essais des appareils qui seront installés et l'OMS viendra faire des essais sur les différents produits et à la fin, si tout est bon, nous allons entrer en production », explique Idriss Confiance, le promoteur du projet.

Le Cameroun est à moins de 5 % de couverture sanitaire en produits pharmaceutiques. Cette usine répond à un enjeu sanitaire réel. Malachie Manaouda, ministre de la Santé publique, était présent sur le site.

« Avec les pandémies et épidémies que nous avons connues, on s'est rendu compte qu'un pays qui n'est pas autonome sur le plan pharmaceutique aura du mal à faire face à toutes ces urgences sanitaires. Si nous avons deux, trois ou quatre projets de ce genre, nous gagnerons en termes de couverture sanitaire, en termes de couverture santé universelle que nous implémentons, nous gagnerons en termes de devises et en termes d'emplois que nous proposerons », précise-t-il.

Le projet consiste également à doter le Cameroun d'un grand complexe hospitalier à proximité de l'usine pharmaceutique.