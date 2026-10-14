Sénégal: A Alger, le pays et l'Algérie signent quinze accords et mémorandums d'entente

Dakar — La Grande commission mixte de coopération sénégalo-algérienne a débouché mardi à Alger sur la signature de quinze accords et mémorandums d'entente visant à consolider le partenariat entre les deux pays, a-t-on appris de la diplomatie sénégalaise.

Cette grande commission mixte de coopération tenue du 11 au 13 octobre dans la capitale algérienne a été couronnée par la signature de quinze accords et mémorandums d'entente visant à consolider le partenariat sénégalo-algérien, a notamment indiqué le ministère de l'Intégration, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur.

Dans une note rendue publique, le département ministériel en charge des Affaires étrangères souligne que la signature de ces accords vise également à actualiser le cadre juridique du partenariat sénégalo-algérien et à l'adapter aux priorités actuelles des deux Etats.

"Ces instruments de coopération couvrent plusieurs secteurs stratégiques, notamment l'énergie, les mines et la géologie, la promotion des investissements, les transports et les services aériens, les archives et l'enseignement supérieur", a-t-on appris de même source.

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La diplomatie sénégalaise fait ainsi valoir qu'à travers cette sixième session de la Commission mixte, le Sénégal et l'Algérie réaffirment leur volonté commune de donner une nouvelle impulsion à leur coopération bilatérale, de diversifier leurs domaines de partenariat et de promouvoir des initiatives concrètes au service de leurs intérêts mutuels.

Organisée vingt-neuf ans après la précédente session, cette rencontre marque une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, a commenté le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur.

Du côté d'Alger l'accent est mis l'importance que les deux parties ont convenu d'accorder à une concertation renforcée sur les questions de paix, de sécurité et d'intégration régionales. Selon Algérie presse service, l'agence officielle d'information de l'Algérie, les deux pays ont réaffirmé leur attachement au respect de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale des Etats, ainsi qu'au principe de solutions africaines aux problèmes africains.

Ils ont souligné "l'importance d'une concertation renforcée sur les questions de paix, de sécurité et d'intégration régionales, notamment face aux défis auxquels l'Afrique est confrontée", mentionne le communiqué conjoint ayant sanctionné les travaux de la 6eme session de la Grande commission mixte de coopération algéro-sénégalaise.

Lors de cette session coprésidée par le ministre d'Etat, ministre algérien des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf et son homologue sénégalais, Cheikh Niang, les deux parties ont réaffirmé "leur attachement au respect de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale des Etats, ainsi qu'au principe de solutions africaines aux problèmes africains, dans le cadre des mécanismes appropriés".

Les deux parties sont en même temps d"'intensifier leur concertation dans les domaines de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, de la criminalité transnationale organisée, de la sécurisation des frontières, de la prévention et de la lutte contre les trafics illicites, ainsi que du renforcement des capacités et de l'échange d'expertise".

Selon l'APS, Dakar et Alger n'ont pas manqué de "réaffirmer leur soutien constant à la cause palestinienne et au droit inaliénable du peuple palestinien à l'autodétermination et à l'établissement d'un Etat indépendant, viable et souverain conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies et au droit international".

Elles ont également procédé à "un échange de vues approfondi sur les principales questions régionales et internationales d'intérêt commun (et) réaffirmé leur attachement aux principes et objectifs consacrés par la Charte des Nations Unies et l'Acte constitutif de l'Union africaine (UA), ainsi qu'au respect du droit international, au règlement pacifique des différends et au multilatéralisme".

Par ailleurs, le Sénégal et l'Algérie ont souligné "la nécessité de poursuivre les efforts en faveur d'une réforme du système multilatéral, notamment du Conseil de sécurité des Nations Unies, et de l'architecture financière internationale, afin d'assurer une représentation plus juste et plus équitable de l'Afrique au sein des instances de gouvernance mondiale".

Les deux parties ont, en outre, réaffirmé "leur attachement aux liens historiques d'amitié, de fraternité, de solidarité et de respect mutuel qui unissent les deux peuples, ainsi qu'aux valeurs africaines communes qui fondent leurs relations", a-t-on appris de même source .

Elles se sont félicitées de "la dynamique positive enregistrée au cours des dernières années, notamment à la faveur des échanges entre les présidents Abdelmadjid Tebboune et Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi que de la visite de travail effectuée en Algérie par le ministre sénégalais de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'éxtérieur, Cheikh Niang, les 25 et 26 juillet".

Dans cette perspective, les deux parties sont convenues de "renforcer davantage les consultations politiques régulières, de multiplier les échanges de haut niveau et de promouvoir les visites sectorielles entre les administrations, institutions et organismes spécialisés des deux pays, dans un esprit de confiance et de respect mutuel".

Dans le cadre de la 6ème session de la Grande commission mixte, les deux chefs de délégation ont été reçus par le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb. Cette audience a permis de "réaffirmer l'importance accordée par les deux pays à la consolidation et à l'approfondissement du partenariat algéro-sénégalais, ainsi qu'à la nécessité de traduire les orientations arrêtées en actions et réalisations concrètes"., fait-on savoir.