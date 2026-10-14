Sénégal: Kaolack, ville hôte du Grand défilé délocalisé du 4 Avril 2029

Dakar — Le chef de l'Etat a annoncé la délocalisation du défilé officiel du 4-Avril 2029 marquant l'anniversaire du Sénégal à la souveraineté internationale à Kaolack (centre), a-t-on appris de source officielle.

"Le chef de l'Etat annonce sa décision de délocaliser, en 2029, à Kaolack, la tenue de la prise d'armes et du Grand défilé marquant la fête nationale du 04 avril", lit-on notamment dans le communiqué du Conseil des ministres tenu ce mardi.

Dans cette optique, ajoute la même source, Bassirou Diomaye Faye a demandé aux ministres concernés de concevoir, sous la supervision et la coordination du Premier ministre, un "Programme Spécial Indépendance" pour la région de Kaolack.

Ce dit programme doit prendre en compte, selon le chef de l'Etat, la réalisation d'infrastructures publiques prioritaires et la relance de l'économie locale.

Dans la même foulée, il a invité le Premier ministre à rendre compte tous les trimestres, en Conseil des ministres, de l'état d'avancement des projets et travaux validés au profit de cette région centre du pays.

L'année dernière, en 2025, le Grand défilé du 4-Avril et la prise d'armes présidé par le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye, ont été délocalisés à Thiès.