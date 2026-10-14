Sénégal: Bassirou Diomaye Faye veut que la nouvelle session budgétaire ait lieu 'dans les meilleures conditions'

Le président de la République a demandé au gouvernement, mardi, à Dakar, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les députés puissent examiner le projet de loi de finances rectificative 2026 et le projet de loi de finances initiale 2027 "dans les meilleures conditions".

"Il demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions [nécessaires pour] assurer un déroulement, dans les meilleures conditions, de cette session" budgétaire, annonce le dernier communiqué du Conseil des ministres.

"Pour le chef de l'État, ces textes ouvrent une nouvelle ère de consolidation budgétaire, d'assainissement des finances publiques et de relance économique", rapporte le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, Bacary Sarr.

Lors du Conseil des ministres, il a demandé aux membres du gouvernement d"'assurer, avec pédagogie et responsabilité, une communication précise sur le bilan des activités, les projets et actions sectoriels réalisés et programmés" en 2026 et 2027.

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Concernant la session ordinaire unique de l'Assemblée nationale, qui a démarré ce mardi, "le président de la République signale que, conformément à la loi organique relative aux lois de finances, le projet de loi de finances pour l'année 2027 a été déposé dans les délais sur le bureau de l'Assemblée nationale", rapporte Bacary Sarr, également porte-parole du gouvernement.

M. Sarr note, en citant le chef de l'État, que ce texte à examiner par les députés est "accompagné du rapport définissant l'équilibre économique et financier" du budget en question.