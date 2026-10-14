Sénégal: Les Jeux de la Francophonie 2031, 'un cadre d'opportunités' pour la jeunesse sénégalaise

Dakar — La ministre de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly, a insisté sur la nécessité de faire des Jeux de la Francophonie 2031 un "cadre d'opportunités" pour la jeunesse sénégalaise et un "accélérateur de développement du sport et des industries culturelles et créatives", au-delà de la dimension événementielle de cette compétition internationale.

Le Sénégal a été officiellement désigné par l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), pays hôte de la 11e édition des Jeux de la Francophonie prévue en 2031, marquant une première historique pour le pays depuis la création de cet événement en 1989.

"L'enjeu sera de faire des Jeux de la Francophonie 2031 un cadre d'opportunités pour la jeunesse sénégalaise, un espace de dialogue entre les cultures et un accélérateur de développement du sport et des industries culturelles et créatives", a déclaré Mme Coly, dans un communiqué rendu public, mardi.

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La ministre a également mis l'accent sur la "valorisation des talents sportifs et culturels des jeunes Sénégalais", estimant que l'organisation de cette XIe édition "représente une occasion de mettre en lumière le potentiel de la jeunesse et de consolider le positionnement du Sénégal comme terre d'accueil des grandes manifestations internationales".

Elle a, par ailleurs, souligné les perspectives offertes par cet événement dans le prolongement des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, notamment en matière de "pérennisation des acquis, de renforcement des compétences et de promotion de l'excellence".

Cette dynamique, selon elle, doit contribuer à la "construction d'un héritage durable au bénéfice des générations futures".

Mme Coly a assuré que son département ministériel "accompagnera, dans le cadre de ses missions ,et en collaboration avec les institutions et parties prenantes concernées, la mise en oeuvre de cette ambition nationale".

Organisés tous les quatre ans, les Jeux de la Francophonie réunissent de jeunes talents issus des États et gouvernements membres de la Francophonie autour de compétitions sportives et de concours culturels.

Ils constituent un espace de rencontre et de partage contribuant à la promotion de la diversité culturelle et sportive, selon l'officielle sénégalaise.

Avec l'organisation de cette XIe édition en 2031, le Sénégal entend inscrire ce rendez-vous international dans une dynamique de développement de la jeunesse, de rapprochement des peuples et de valorisation du sport et des industries culturelles et créatives, a-t-elle ajouté.

Les 10es Jeux de la Francophonie se dérouleront à Erevan, en Arménie, du 23 juillet au 1eᣴ août 2027.