Sénégal: Gestion de crise des inondations - Un comité sera constitué pour proposer un 'plan de gouvernance'

Dakar — Le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo, a annoncé la mise en place prochaine d'un comité chargé de proposer "un plan de gouvernance de la gestion de crise sur les inondations", a-t-on appris, mardi, du ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, Bacary Sarr.

"Le Premier ministre a annoncé, conformément aux directives du chef de l'État, la mise en place d'un comité chargé de proposer un plan de gouvernance de la gestion de crise sur les inondations", a écrit M. Sarr dans le dernier communiqué du Conseil des ministres.

Ahmadou Al Aminou Lo "a également informé le Conseil [des ministres] de la tenue d'une réunion interministérielle, au début du mois de novembre 2026, consacrée à la mise en oeuvre de l'évaluation de la situation de la sécurité alimentaire", a-t-il annoncé.

Bacary Sarr, également porte-parole du gouvernement, précise que cette "évaluation" du niveau de sécurité alimentaire du pays a été faite "au regard du profil déficitaire de l'hivernage dans certaines zones et des pertes de récoltes [causées par les] inondations dans d'autres zones du pays".

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Le Premier ministre a relevé "l'urgence attachée à la mise en place du cadre de gouvernance de la Stratégie nationale de gestion intégrée du risque d'inondation".

Selon le communiqué du Conseil des ministres, M. Lo a invité le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement à lui "soumettre, dans les plus brefs délais, un projet d'arrêté de mise en place d'un groupe de projets multisectoriel, chargé de l'opérationnalisation de cette stratégie".

Le Premier ministre a demandé aussi aux ministres concernés de "veiller à la restauration rapide de bonnes conditions de vie et d'hygiène dans les zones touchées [par les inondations], notamment à Dakar, à la fourniture de vivres et de matériel de première nécessité [aux] populations [qui sont] dans le besoin".

Selon le porte-parole du gouvernement, Ahmadou Al Aminou Lo a recommandé aux mêmes ministres de s'atteler au "relogement provisoire" des victimes des inondations.

"Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a fait une communication sur la situation actualisée de la gestion des inondations au niveau national et le suivi du plan d'urgence de gestion des inondations dans la région de Dakar", rapporte Bacary Sarr.