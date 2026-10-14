Sénégal: Inondations - Bassirou Diomaye Faye fait plusieurs recommandations aux membres du gouvernement

Dakar — Le président de la République a fait plusieurs recommandations au gouvernement, concernant les inondations, dont la création d'un fonds national de l'assainissement et la mise en oeuvre des mesures visant à tenir à sec les infrastructures et les zones inondées, à porter assistance aux familles des victimes des fortes pluies.

Lors du Conseil des ministres de ce mardi 13 octobre, Bassirou Diomaye Faye a préconisé une "gestion préventive des inondations" et une "redéfinition consensuelle de la politique d'assainissement", annonce le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, Bacary Sarr.

Le chef de l'État a recommandé au gouvernement de "procéder sans délai à un audit technique rapide des dysfonctionnements constatés dans la gouvernance des systèmes d'assainissement", ajoute M. Sarr.

Le président de la République a demandé aux ministres concernés d"'accentuer le déploiement de toutes les mesures et actions logistiques et sanitaires requises [pour tenir à sec] les infrastructures et les zones inondées", note-t-il dans le communiqué du Conseil des ministres.

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Selon Bacary Sarr, également porte-parole du gouvernement, Bassirou Diomaye Faye veut aussi que les familles des victimes des inondations et les "populations impactées" bénéficient de l"'assistance" de l'État.

M. Faye "ordonne au Premier ministre" de faire en sorte que "les structures, les collectivités publiques et les partenaires concernés" s'attèlent à "l'actualisation des schémas directeurs d'assainissement des villes et communes".

Il lui a dit de veiller à "la finalisation et [à] la validation, avant la fin du mois de novembre 2026, de la Stratégie nationale de protection civile et de gestion des risques de catastrophes".

Bassirou Diomaye Faye préconise "la relecture et la validation de la Stratégie nationale de prévention et de gestion des inondations".

Il souhaite que le Premier ministre et les ministres concernés réfléchissent à la création d'un fonds national de l'assainissement.

Le chef de l'État recommande au gouvernement aussi de superviser la réalisation des études et l'application des solutions proposées en vue de la prévention des inondations et du "repositionnement stratégique" de l'assainissement dans les investissements publics.