Sénégal: Bignona - 103 personnes interpellées lors d'une vaste opération dans l'arrondissement de Kataba

13 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Bignona — Au total, 103 personnes ont été interpellées et plusieurs véhicules et motocyclettes immobilisés entre vendredi et lundi, lors d'une vaste opération de sécurisation, dans des villages de l'arrondissement de Kataba, dans le département de Bignona (sud), a appris l'APS d'une source sécuritaire.

L'opération a permis d'interpeller 103 personnes et d'immobiliser plusieurs véhicules et motocyclettes dans les communes de Kafountine et de Diouloulou, ainsi que les villages de Dianah, Abéné, Albadar, Colomba, Bandjikaki, Kabadio, Niafrang et Séléty, a précisé la source.

Cette campagne menée par des éléments de la Compagnie de gendarmerie de Bignona a été axée sur la protection des personnes et des biens, la lutte contre les trafics de bois, l'émigration irrégulière, l'insécurité routière, mais également à réprimer les infractions au Code de la route, particulièrement celles commises par les conducteurs de deux-roues.

Sur les 103 personnes interpellées, 98 l'ont été pour vérification d'identité, deux sont soupçonnées d'association de malfaiteurs et trois ont été interpellées pour détention de chanvre indien.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La source informe que les contrôles ont également concerné les véhicules automobiles, dont 46 contrôlés et fouillés systématiquement et onze immobilisés pour diverses infractions.

"Il s'agit notamment d'un cas de chargement débordant, de trois cas de pneus usés, de trois défauts de documents administratifs et de quatre défauts d'assurance", a expliqué la source.

Concernant les motocyclettes, 218 ont été contrôlées, dont 95 immobilisées pour diverses infractions.

Les manquements relevés concernent principalement le défaut de port du casque, qui a été constaté sur 58 motocyclettes, le transport de passagers en surnombre dans cinq cas, le défaut de documents administratifs pour 13 engins et l'utilisation de trompettes assourdissantes sur 17 motocyclettes.

"À travers cette opération, la Compagnie de gendarmerie de Bignona entend renforcer la présence des forces de sécurité sur le terrain et contribuer à la prévention de la criminalité ainsi qu'à l'amélioration de la sécurité routière dans cette partie du département", a souligné la même source.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.