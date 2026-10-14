Sénégal: Bignona - 103 personnes interpellées lors d'une vaste opération dans l'arrondissement de Kataba

Bignona — Au total, 103 personnes ont été interpellées et plusieurs véhicules et motocyclettes immobilisés entre vendredi et lundi, lors d'une vaste opération de sécurisation, dans des villages de l'arrondissement de Kataba, dans le département de Bignona (sud), a appris l'APS d'une source sécuritaire.

L'opération a permis d'interpeller 103 personnes et d'immobiliser plusieurs véhicules et motocyclettes dans les communes de Kafountine et de Diouloulou, ainsi que les villages de Dianah, Abéné, Albadar, Colomba, Bandjikaki, Kabadio, Niafrang et Séléty, a précisé la source.

Cette campagne menée par des éléments de la Compagnie de gendarmerie de Bignona a été axée sur la protection des personnes et des biens, la lutte contre les trafics de bois, l'émigration irrégulière, l'insécurité routière, mais également à réprimer les infractions au Code de la route, particulièrement celles commises par les conducteurs de deux-roues.

Sur les 103 personnes interpellées, 98 l'ont été pour vérification d'identité, deux sont soupçonnées d'association de malfaiteurs et trois ont été interpellées pour détention de chanvre indien.

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La source informe que les contrôles ont également concerné les véhicules automobiles, dont 46 contrôlés et fouillés systématiquement et onze immobilisés pour diverses infractions.

"Il s'agit notamment d'un cas de chargement débordant, de trois cas de pneus usés, de trois défauts de documents administratifs et de quatre défauts d'assurance", a expliqué la source.

Concernant les motocyclettes, 218 ont été contrôlées, dont 95 immobilisées pour diverses infractions.

Les manquements relevés concernent principalement le défaut de port du casque, qui a été constaté sur 58 motocyclettes, le transport de passagers en surnombre dans cinq cas, le défaut de documents administratifs pour 13 engins et l'utilisation de trompettes assourdissantes sur 17 motocyclettes.

"À travers cette opération, la Compagnie de gendarmerie de Bignona entend renforcer la présence des forces de sécurité sur le terrain et contribuer à la prévention de la criminalité ainsi qu'à l'amélioration de la sécurité routière dans cette partie du département", a souligné la même source.